Nashville fortsätter vinna – nu 6–3 mot San Jose

Nashville-seger med 6–3 mot San Jose

Nashvilles femte seger på de senaste sex matcherna

Luke Evangelista matchvinnare för Nashville

Formen är bra just nu för Nashville. På onsdagen kom femte raka segern i NHL, 6–3 (5–1, 1–1, 0–1), på hemmaplan mot San Jose. Det innebär att San Jose åkte på femte raka förlusten.

Nashville tog därmed 14:e raka seger mot just San Jose.

Nashville–San Jose – mål för mål

Nashville dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–1.

Efter 12.38 i andra perioden nätade Steven Stamkos framspelad av Filip Forsberg och Jonathan Marchessault och gjorde 6–1. San Joses Will Smith gjorde 6–2 efter 17.26.

Efter 1.40 i tredje perioden reducerade San Jose på nytt genom Will Smith framspelad av Igor Chernyshov och Vincent Desharnais.

Filip Forsberg gjorde ett mål för Nashville och två målgivande passningar och Jonathan Marchessault hade tre assists.

Det här betyder att Nashville är kvar på femte plats i Central division och San Jose stannar på sjätte plats, i Pacific division.

Nashville möter New Jersey i nästa match hemma fredag 27 mars 01.00. San Jose möter samma dag St Louis borta.

Nashville–San Jose 6–3 (5–1, 1–1, 0–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (2.34) Filip Forsberg (Fjodor Svetjkov, Jonathan Marchessault), 1–1 (6.25) Adam Gaudette (Sjakir Muchamadullin, Mario Ferraro), 2–1 (7.49) Matthew Wood (Jonathan Marchessault), 3–1 (11.40) Roman Josi (Filip Forsberg), 4–1 (12.26) Luke Evangelista (Ryan O’Reilly, Brady Skjei), 5–1 (16.36) Brady Skjei (Ryan O’Reilly).

Andra perioden: 6–1 (32.38) Steven Stamkos (Filip Forsberg, Jonathan Marchessault), 6–2 (37.26) Will Smith.

Tredje perioden: 6–3 (41.40) Will Smith (Igor Chernyshov, Vincent Desharnais).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 5-0-0

San Jose: 0-0-5

Nästa match:

Nashville: New Jersey Devils, hemma, 27 mars 01.00

San Jose: St Louis Blues, borta, 27 mars 01.00