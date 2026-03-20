Nashville besegrade Seattle hemma

Nashville vann med 3–1 mot Seattle

Ryan O’Reilly avgjorde för Nashville

Andra raka segern för Nashville

Nashville segrade på hemmaplan i Bridgestone Arena mot Seattle i NHL. 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) slutade matchen på fredagen.

Vegas nästa för Nashville

Nashville tog ledningen efter 6.14 genom Ryan Ufko på passning från Brady Skjei och Filip Forsberg. Seattle kvitterade till 1–1 efter 18.40 när Frederick Gaudreau slog till på pass av Chandler Stephenson och Kaapo Kakko.

Efter 7.11 i andra perioden slog Ryan O’Reilly till på pass av Filip Forsberg och Steven Stamkos och gav Nashville ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.50 kvar att spela genom Filip Forsberg. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Filip Forsberg gjorde ett mål för Nashville och spelade dessutom fram till två mål.

Nashville har tre segrar och två förluster och 15–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Seattle har två vinster och tre förluster och 15–18 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Seattle nu ligger på femte plats i Pacific division. Nashville är på femte plats i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, lördag 21 mars möter Nashville Vegas hemma i Bridgestone Arena 19.00 medan Seattle spelar borta mot Columbus 22.00.

Nashville–Seattle 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (6.14) Ryan Ufko (Brady Skjei, Filip Forsberg), 1–1 (18.40) Frederick Gaudreau (Chandler Stephenson, Kaapo Kakko).

Andra perioden: 2–1 (27.11) Ryan O’Reilly (Filip Forsberg, Steven Stamkos).

Tredje perioden: 3–1 (58.10) Filip Forsberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-1-1

Seattle: 2-0-3

Nästa match:

Nashville: Vegas Golden Knights, hemma, 21 mars 19.00

Seattle: Columbus Blue Jackets, borta, 21 mars 22.00