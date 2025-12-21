Nashville avgjorde i tredje perioden i segern mot Toronto

Nashville vann med 5–3 mot Toronto

Steven Stamkos matchvinnare för Nashville

Andra raka nederlaget för Toronto

Nashville vann matchen hemma mot Toronto i NHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nashville drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (0–1, 2–1, 3–1).

Nashville–Toronto – mål för mål

Gästande Toronto började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.32 slog Nicolas Roy till assisterad av Bobby Mcmann och Nick Robertson.

Nashville kvitterade till 1–1 genom Erik Haula i början av andra perioden i andra perioden.

Toronto gjorde 1–2 genom John Tavares efter 11.57.

Nashville kvitterade till 2–2 genom Adam Wilsby efter 19.26 av perioden.

Nashville hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.18 genom Luke Evangelista och gick upp till 4–2 innan Toronto svarade.

Slutresultatet blev 5–3 i Nashvilles favör.

Säsongens första möte lagen emellan vann Toronto med 7–4.

Nästa motstånd för Nashville är NY Rangers. Toronto tar sig an Dallas borta. Båda matcherna spelas måndag 22 december 01.00.

Nashville–Toronto 5–3 (0–1, 2–1, 3–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (1.32) Nicolas Roy (Bobby Mcmann, Nick Robertson).

Andra perioden: 1–1 (24.56) Erik Haula (Roman Josi, Steven Stamkos), 1–2 (31.57) John Tavares (Matias Maccelli, Jake Mccabe), 2–2 (39.26) Adam Wilsby (Ryan O’Reilly).

Tredje perioden: 3–2 (49.18) Luke Evangelista (Brady Skjei), 4–2 (58.25) Steven Stamkos (Filip Forsberg, Nicolas Hague), 4–3 (59.06) Bobby Mcmann (Nick Robertson, Easton Cowan), 5–3 (59.51) Cole Smith (Brady Skjei, Michael McCarron).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

Toronto: 1-1-3

Nästa match:

Nashville: New York Rangers, hemma, 22 december 01.00

Toronto: Dallas Stars, borta, 22 december 01.00