Nahuel Valdebenito låg bakom segern för Almtuna mot Huddinge IK

Almtuna-seger med 5–3 mot Huddinge IK

Almtunas Nahuel Valdebenito tremålsskytt

Jack Wernerson avgjorde för Almtuna

Ett hattrick stod Almtunas Nahuel Valdebenito för i matchen mot Huddinge IK i U18 regional öst herr. Almtuna vann på hemmaplan med 5–3 (1–0, 3–2, 1–1).

Nahuel Valdebenito tremålsskytt för Almtuna

Almtuna tog ledningen efter 17.40, genom Nahuel Valdebenito på pass av William Pecirep. Almtuna övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.30 genom Nahuel Valdebenito, och gick upp till 3–0 innan Huddinge IK kom tillbaka och reducerade till 3–2.

Innan perioden var över hade Almtuna ryckt åt sig ledningen med 4–2. Huddinge IK reducerade dock till 4–3 genom Hampus Nordlander tidigt i tredje perioden av perioden.

Almtuna kunde dock avgöra till 5–3 efter 2.26 i tredje perioden genom William Pecirep.

Almtunas Nahuel Valdebenito gjorde tre mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Huddinge IK med 7–4.

Torsdag 2 oktober möter Almtuna SDE borta 20.10 och Huddinge IK möter Djurgården hemma 19.40.

Almtuna–Huddinge IK 5–3 (1–0, 3–2, 1–1)

U18 regional öst herr, Gränbyhallen

Första perioden: 1–0 (17.40) Nahuel Valdebenito (William Pecirep).

Andra perioden: 2–0 (23.30) Nahuel Valdebenito (Oliver Wiita, Melker Halvarsson), 3–0 (28.45) Nahuel Valdebenito (Robin Wallmark Holmström), 3–1 (31.15) Hampus Nordlander (Hugo Kvistlund, Lukas Hammargren), 3–2 (35.46) Emil Forslund (Vincent Juhlin, Anton Skoog Sjölund), 4–2 (36.09) Jack Wernerson (Anton Persson).

Tredje perioden: 4–3 (41.00) Hampus Nordlander (Elias Fredriksson, Aston Basilius), 5–3 (42.26) William Pecirep (Anton Persson, Robin Wallmark Holmström).

Nästa match:

Almtuna: SDE HF, borta, 2 oktober

Huddinge IK: Djurgårdens IF, hemma, 2 oktober