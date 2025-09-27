Nacka avgjorde i förlängningen mot Enköping

Nacka vann med 5–4 efter förlängning

Fabian Alm matchvinnare för Nacka

Tredje raka förlusten för Enköping

Matchen i U20 region öst herr mellan hemmalaget Enköping och gästande Nacka var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 5–4 (2–1, 2–2, 0–1, 1–0). Fabian Alm blev matchhjälte för Nacka med sitt mål blott 30 sekunder in i förlängningen.

Vallentuna nästa för Nacka

Nacka tog ledningen i första perioden genom Rasmus Höök.

Enköping kvitterade till 1–1 genom Felix Gustafsson med 2.33 kvar att spela.

Efter 19.25 i matchen gjorde Nacka 1–2 genom Hugo Mikaelsson. Därefter fixade Enköpings Felix Gustafsson och Dylan Hjelmberg att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Noel Dourrouj och Wille Lönn Hernborg gjorde att Nacka vände till underläget till ledning med 3–4. 8.57 in i tredje perioden slog Felix Gustafsson till ännu en gång på pass av Ludvig Söderberg och Erik Nederberg och kvitterade. Matchvinnare för bortalaget Nacka 30 sekunder in i förlängningen blev Fabian Alm, med det avgörande 5–4-målet.

Fabian Alm gjorde ett mål för Nacka och spelade fram till tre mål. Felix Gustafsson gjorde tre mål för Enköping.

Det här var Enköpings andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Nackas andra uddamålsseger.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Nacka med 5–2.

Den 1 november tar lagen sig an varandra igen, då i Nacka Ishall.

I nästa match, måndag 29 september, har Enköping Göta borta i HCL Tech Arena 20.00, medan Nacka spelar hemma mot Vallentuna 19.15.

Enköping–Nacka 4–5 (1–2, 2–2, 1–0, 0–1)

U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (14.30) Rasmus Höök (Fabian Alm, Emil Eneqvist), 1–1 (17.27) Felix Gustafsson (Isak Heikman, Filip Klintbom), 1–2 (19.25) Hugo Mikaelsson (Fabian Alm, Zion Keuter).

Andra perioden: 2–2 (22.55) Dylan Hjelmberg (Christoffer Siemerling, Linus Wall), 3–2 (26.21) Felix Gustafsson (Filip Klintbom, Gabriel Shafadi), 3–3 (30.20) Noel Dourrouj (Edwin Malmgren, Storm Aho-Schjölin), 3–4 (32.13) Wille Lönn Hernborg (Fabian Alm, Zion Keuter).

Tredje perioden: 4–4 (48.57) Felix Gustafsson (Ludvig Söderberg, Erik Nederberg).

Förlängning: 4–5 (60.30) Fabian Alm (Emil Eneqvist, Rasmus Höök).

Nästa match:

Enköping: IK Göta, borta, 29 september

Nacka: Vallentuna Hockey, hemma, 29 september