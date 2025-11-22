Mörrums GoIS U20 vann toppmötet med Lejonet

Mörrums GoIS U20 segrade – 2–0 mot Lejonet

Mörrums GoIS U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Arturs Medvedevs matchvinnare för Mörrums GoIS U20

Det var två topplag som möttes i U20 division 1 E syd herr under lördagen när Mörrums GoIS U20 tog emot tredjeplacerade Lejonet. Mörrums GoIS U20 vann matchen med 2–0 (0–0, 0–0, 2–0).

Segern var Mörrums GoIS U20:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Mörrums GoIS U20–Lejonet – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Mörrums GoIS U20 tog ledningen först efter 4.45 i tredje perioden genom Arturs Medvedevs på pass av Oliver Kjellin och Edvin Gummesson.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 15 sekunder kvar att spela genom Robin Eskelinen efter pass från Lucas Johansson Blomgren. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultaten i sista omgången innebär att Mörrums GoIS U20 slutar på andra plats och Lejonet på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Mörrums GoIS IK med 4–3.

Mörrums GoIS U20–Lejonet 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

U20 division 1 E syd herr, Jössarinken

Tredje perioden: 1–0 (44.45) Arturs Medvedevs (Oliver Kjellin, Edvin Gummesson), 2–0 (59.45) Robin Eskelinen (Lucas Johansson Blomgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS U20: 4-0-1

Lejonet: 2-1-2