Mörrums GoIS J18:s segerrad mot KRIF Hockey J18 intakt

Mörrums GoIS J18-seger med 6–0 mot KRIF Hockey J18

Oscar Seydlitz matchvinnare för Mörrums GoIS J18

Fjärde raka segern för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 har haft det lätt mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C vår. Och på torsdagen vann Mörrums GoIS J18 på nytt – den här gången med hela 6–0 (2–0, 2–0, 2–0) borta i Soft Center Arena. Det var Mörrums GoIS J18:s fjärde raka seger mot KRIF Hockey J18.

Det här innebär att Mörrums GoIS J18 nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 syd C vår.

KRIF Hockey J18–Mörrums GoIS J18 – mål för mål

Mörrums GoIS J18 tog ledningen efter 4.48 genom Oscar Seydlitz på pass av Tristan Isenhelm. Efter 10.49 gjorde också laget 0–2 när Benjamin Bengtsson slog till framspelad av Victor Rasmussen.

Efter 1.48 i andra perioden slog Wilhelm Danielsson till framspelad av Tudor Bolocan och gjorde 0–3. Hugo Yngsell gjorde dessutom 0–4 efter 12.21 på pass av Tristan Isenhelm och Oscar Seydlitz.

9.56 in i tredje perioden fick Victor Rasmussen utdelning på pass av Albin Håkansson och ökade ledningen. Oskar Olofsson gjorde också 0–6 efter förarbete från Caesar Glifberg och Oliver Tykesson efter 16.36.

KRIF Hockey J18 står fortfarande utan poäng efter tre spelade matcher medan Mörrums GoIS J18 har tolv poäng efter fyra matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mörrums GoIS IK vunnit.

KRIF Hockey J18 tar sig an Limhamn i nästa match borta söndag 25 januari 12.00. Mörrums GoIS J18 möter samma dag 14.00 Jonstorp hemma.

KRIF Hockey J18–Mörrums GoIS J18 0–6 (0–2, 0–2, 0–2)

U18 division 1 syd C vår, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (4.48) Oscar Seydlitz (Tristan Isenhelm), 0–2 (10.49) Benjamin Bengtsson (Victor Rasmussen).

Andra perioden: 0–3 (21.48) Wilhelm Danielsson (Tudor Bolocan), 0–4 (32.21) Hugo Yngsell (Tristan Isenhelm, Oscar Seydlitz).

Tredje perioden: 0–5 (49.56) Victor Rasmussen (Albin Håkansson), 0–6 (56.36) Oskar Olofsson (Caesar Glifberg, Oliver Tykesson).

Nästa match:

KRIF Hockey J18: Limhamn HK, borta, 25 januari 12.00

Mörrums GoIS J18: Jonstorps IF IshF, hemma, 25 januari 14.00