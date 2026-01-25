Mörrums GoIS J18 avgjorde i slutperioden mot gästande Jonstorp

Mörrums GoIS J18-seger med 4–1 mot Jonstorp

Mörrums GoIS J18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Caesar Glifberg med två mål för Mörrums GoIS J18

Mörrums GoIS J18 vann hemma i Jössarinken mot Jonstorp i U18 division 1 syd C vår. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Caesar Glifberg 3–1 och en minut senare Oskar Olofsson 4–1. Matchen slutade 4–1 (1–0, 0–1, 3–0).

– Det var en bra insats mot ett bra motstånd, där vi lyckas bra med vår gameplan. Det är lika inför sista perioden och där tycker jag vi lyfter vårt offensiva spel och lyckas ta ledningen och till slut gå ifrån med två mål i öppen kasse, kommenterade Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod.

Resultatet betyder att serieledande Mörrums GoIS J18 tog femte segern i följd och att Jonstorp samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Leon Condrup bakom Mörrums GoIS J18:s seger

Caesar Glifberg gav Mörrums GoIS J18 ledningen efter 6.04 efter förarbete av Hugo Yngsell.

Efter 19.32 i andra perioden nätade Eric Stjärnborg framspelad av Noel Gnosspelius och Max Börjesson och kvitterade för Jonstorp.

Mörrums GoIS J18 spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Leon Condrup, Caesar Glifberg och Oskar Olofsson och avgjorde matchen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, torsdag 29 januari möter Mörrums GoIS J18 IF Lejonet U18 borta i Landskrona Ishall 19.00 medan Jonstorp spelar hemma mot Limhamn 19.30.

Mörrums GoIS J18–Jonstorp 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

U18 division 1 syd C vår, Jössarinken

Första perioden: 1–0 (6.04) Caesar Glifberg (Hugo Yngsell).

Andra perioden: 1–1 (39.32) Eric Stjärnborg (Noel Gnosspelius, Max Börjesson).

Tredje perioden: 2–1 (50.44) Leon Condrup (Hugo Yngsell, Sixten Jadeland), 3–1 (58.28) Caesar Glifberg (Leon Condrup, Oscar Seydlitz), 4–1 (59.38) Oskar Olofsson (Albin Håkansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrums GoIS J18: 5-0-0

Jonstorp: 3-1-1

Nästa match:

Mörrums GoIS J18: IF Lejonet, borta, 29 januari 19.00

Jonstorp: Limhamn HK, hemma, 29 januari 19.30