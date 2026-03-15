Mora vann andra matchen mot Timrå U20

Seger för Mora med 4–2 mot Timrå U20

Simon Ramberg avgjorde för Mora

Andra raka segern för Mora

Mora stormar fram i matchserien mot Timrå U20 i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger på hemmaplan med 4–2 (1–1, 1–1, 2–0). Mora leder matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Timrå U20 nästa för Mora

Timrå U20 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.51 slog William Sörbrand till på passning från Adrian Thun-Hansson och David Slacik. Mora kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden när Benjamin Dahlén hittade rätt framspelad av Olle Carlsson och Victor Engebråten Kopperstad.

Efter 8.10 i andra perioden nätade Olle Därth framspelad av Ilari Kapanen och Edwin Annerstedt och gav Timrå U20 ledningen. Moras Tim Thomsson gjorde 2–2 efter 18.45 på pass av Victor Engebråten Kopperstad och Benjamin Dahlén.

9.56 in i tredje perioden slog Simon Ramberg till framspelad av Laban Persson och Edvin Sohlberg och gav laget ledningen. Pavol Moravek stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.17 kvar att spela med assist av Felix Johansson. Moravek fullbordade därmed Moras vändning.

Nästa match spelas på onsdag 19.00.

Mora–Timrå U20 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (3.51) William Sörbrand (Adrian Thun-Hansson, David Slacik), 1–1 (19.56) Benjamin Dahlén (Olle Carlsson, Victor Engebråten Kopperstad).

Andra perioden: 1–2 (28.10) Olle Därth (Ilari Kapanen, Edwin Annerstedt), 2–2 (38.45) Tim Thomsson (Victor Engebråten Kopperstad, Benjamin Dahlén).

Tredje perioden: 3–2 (49.56) Simon Ramberg (Laban Persson, Edvin Sohlberg), 4–2 (58.43) Pavol Moravek (Felix Johansson).

Ställning i serien: Mora–Timrå U20 2–0

Nästa match:

18 mars, 19.00, Timrå U20–Mora