Drömstart när Mora mot Timrå U20
- Mora segrade – 2–0 mot Timrå U20
- Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen avgjorde för Mora
- Mora höll nollan
Mora har greppet mot Timrå U20 i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger på hemmaplan med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0) i första matchen.
Timrå U20 nästa för Mora
Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen gav Mora ledningen efter 18 minuters spel efter förarbete från Anton Olsson och Felix Johansson.
Andra perioden blev mållös.
Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 18 sekunder kvar att spela genom Colin Wetterberg framspelad av Anton Olsson och Oliwer Karlsson. 2–0-målet blev matchens sista.
Lagen möts igen på söndag 15.30.
Mora–Timrå U20 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)
Åttondelsfinalen i U20-SM
Första perioden: 1–0 (18.40) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Anton Olsson, Felix Johansson).
Tredje perioden: 2–0 (59.42) Colin Wetterberg (Anton Olsson, Oliwer Karlsson).
Ställning i serien: Mora–Timrå U20 1–0
Nästa match:
15 mars, 15.30, Mora–Timrå U20
