Drömstart när Mora mot Timrå U20

Mora segrade – 2–0 mot Timrå U20

Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen avgjorde för Mora

Mora höll nollan

Mora har greppet mot Timrå U20 i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger på hemmaplan med 2–0 (1–0, 0–0, 1–0) i första matchen.

Timrå U20 nästa för Mora

Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen gav Mora ledningen efter 18 minuters spel efter förarbete från Anton Olsson och Felix Johansson.

Andra perioden blev mållös.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 18 sekunder kvar att spela genom Colin Wetterberg framspelad av Anton Olsson och Oliwer Karlsson. 2–0-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen på söndag 15.30.

Mora–Timrå U20 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (18.40) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Anton Olsson, Felix Johansson).

Tredje perioden: 2–0 (59.42) Colin Wetterberg (Anton Olsson, Oliwer Karlsson).

Ställning i serien: Mora–Timrå U20 1–0

Nästa match:

15 mars, 15.30, Mora–Timrå U20