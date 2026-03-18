Mora klart för kvartsfinal – avgjorde matchserien mot Timrå U20 efter rysare

Mora segrade – 4–3 efter förlängning

Oliwer Karlsson avgjorde för Mora

Tredje raka segern för Mora

Segern på bortaplan med 4–3 (2–0, 1–2, 0–1, 1–0) efter förlängning i tredje matchen gör att Mora har vunnit matchserien mot Timrå U20 i åttondelsfinalen i U20-SM. Mora vann totalt med 3-0 i matcher.

Oliwer Karlsson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 1.30 in i förlängningen.

Timrå U20–Mora – mål för mål

Tim Thomsson gjorde 1–0 till Mora efter bara 48 sekunder på pass av Romeo Edvardsen Sörensen. Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 17.33 när Anton Olsson slog till med assist av Simon Schmid.

Efter 7.29 i andra perioden ökade Mora på till 0–3 genom Simon Ramberg.

Timrå U20 reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Edwin Annerstedt och William Sörbrand i andra perioden.

15.44 in i tredje perioden satte Alex Kristiansson pucken på pass av Elias Hedlund och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Mora 1.30 in i förlängningen blev Oliwer Karlsson med det avgörande förlängningsmålet.

Timrå U20–Mora 3–4 (0–2, 2–1, 1–0, 0–1)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (0.48) Tim Thomsson (Romeo Edvardsen Sörensen), 0–2 (17.33) Anton Olsson (Simon Schmid).

Andra perioden: 0–3 (27.29) Simon Ramberg, 1–3 (30.42) Edwin Annerstedt (William Sörbrand, Olle Därth), 2–3 (34.49) William Sörbrand (Edwin Annerstedt, Felix Wallman).

Tredje perioden: 3–3 (55.44) Alex Kristiansson (Elias Hedlund).

Förlängning: 3–4 (61.30) Oliwer Karlsson (Colin Wetterberg).

Ställning i serien: Timrå U20–Mora 0–3