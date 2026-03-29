Montreals starka svit mot Nashville fortsätter

Seger för Montreal med 4–1 mot Nashville

Montreals femte seger på de senaste sex matcherna

Oliver Kapanen avgjorde för Montreal

Nashville är ett motstånd som verkar passa bra för Montreal. På söndagen tog Montreal ännu en seger borta mot just Nashville. Matchen i NHL slutade 4–1 (1–0, 3–0, 0–1). Det var Montreals femte raka seger mot just Nashville.

Det här innebär att Montreal nu har fyra segrar i följd i NHL.

Carolina nästa för Montreal

Montreal tog ledningen efter 11.34 genom Ivan Demidov assisterad av Nick Suzuki.

Även i andra perioden var Montreal starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Oliver Kapanen, Cole Caufield och Alex Newhook.

16.26 in i tredje perioden nätade Nashvilles Zachary L’heureux framspelad av Ryan Ufko och Matthew Wood och reducerade. Men mer än så orkade Nashville inte med.

När lagen möttes senast vann Montreal med 3–2 efter förlängning .

I nästa match möter Nashville Tampa Bay borta och Montreal möter Carolina borta. Båda matcherna spelas söndag 29 mars 23.00.

Nashville–Montreal 1–4 (0–1, 0–3, 1–0)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (11.34) Ivan Demidov (Nick Suzuki).

Andra perioden: 0–2 (23.12) Oliver Kapanen (Alex Newhook, Lane Hutson), 0–3 (34.45) Cole Caufield (Nick Suzuki), 0–4 (36.23) Alex Newhook (Ivan Demidov, Oliver Kapanen).

Tredje perioden: 1–4 (56.26) Zachary L’heureux (Ryan Ufko, Matthew Wood).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

Montreal: 4-0-1

Nästa match:

Nashville: Tampa Bay Lightning, borta, 29 mars 23.00

Montreal: Carolina Hurricanes, borta, 29 mars 23.00