Montreal vände underläge och vann

Montreal låg under inför sista perioden i bortamatchen i NHL mot Vancouver. Men laget vände underläget och vann med 4–3 (0–1, 1–1, 3–1) i söndagens match i Rogers Arena.

Segern var Montreals sjunde på de senaste nio matcherna.

Vancouver–Montreal – mål för mål

Elias Pettersson gjorde 1–0 till Vancouver efter 4.42 assisterad av Filip Hronek och Conor Garland. Vancouver utökade ledningen genom Jake Debrusk efter 6.43 i andra perioden.

Montreal reducerade dock till 2–1 genom Nick Suzuki med 4.57 kvar att spela av perioden. Montreal gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4.

Vancouver reducerade dock till 3–4 genom Conor Garland när bara fyra minuter återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

Ivan Demidov gjorde ett mål för Montreal och två assist. Elias Pettersson stod för tre poäng, varav ett mål för Vancouver.

Det här var Vancouvers andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Montreals femte uddamålsseger.

Lagen möts på nytt i Bell Centre den 13 januari.

Måndag 27 oktober 03.00 spelar Vancouver hemma mot Edmonton. Montreal möter Seattle borta i Climate Pledge Arena onsdag 29 oktober 03.30.

Vancouver–Montreal 3–4 (1–0, 1–1, 1–3)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (4.42) Elias Pettersson (Filip Hronek, Conor Garland).

Andra perioden: 2–0 (26.43) Jake Debrusk (Quinn Hughes, Elias Pettersson), 2–1 (35.03) Nick Suzuki (Ivan Demidov, Juraj Slafkovsky).

Tredje perioden: 2–2 (41.47) Juraj Slafkovsky (Ivan Demidov, Lane Hutson), 2–3 (48.18) Mike Matheson (Alexandre Carrier, Zachary Bolduc), 2–4 (51.09) Ivan Demidov (Alexandre Carrier, Oliver Kapanen), 3–4 (56.13) Conor Garland (Elias Pettersson, Quinn Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-0-3

Montreal: 3-0-2

Nästa match:

Vancouver: Edmonton Oilers, hemma, 27 oktober

Montreal: Seattle Kraken, borta, 29 oktober