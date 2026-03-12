Montreal avgjorde i tredje perioden i segern mot Ottawa

Seger för Montreal med 3–2 mot Ottawa

Ivan Demidov matchvinnare för Montreal

Tredje raka segern för Montreal

Montreal vann matchen borta mot Ottawa i NHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Montreal fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (2–1, 0–1, 0–1).

Ottawa–Montreal – mål för mål

Montreal tog ledningen i början av första perioden genom Juraj Slafkovsky.

Drake Batherson och Tim Stützle låg sen bakom vändningen till 2–1 för Ottawa.

Efter 17.29 i andra perioden nätade Alexandre Texier framspelad av Lane Hutson och Jake Evans och kvitterade för Montreal.

12.40 in i tredje perioden fick Ivan Demidov utdelning på pass av Alex Newhook och Kaiden Guhle och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Ottawa stannar därmed på sjätte plats i Atlantic division och Montreal på tredje plats i Atlantic division.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Montreal Canadiens har tagit två segrar före den här matchen. Ottawa Senators vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Ottawa Anaheim Ducks hemma på lördag 14 mars 18.00.

Ottawa–Montreal 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 0–1 (1.16) Juraj Slafkovsky (Ivan Demidov, Nick Suzuki), 1–1 (16.42) Drake Batherson (Brady Tkachuk, Tim Stützle), 2–1 (18.41) Tim Stützle (Drake Batherson, Claude Giroux).

Andra perioden: 2–2 (37.29) Alexandre Texier (Lane Hutson, Jake Evans).

Tredje perioden: 2–3 (52.40) Ivan Demidov (Alex Newhook, Kaiden Guhle).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-1-1

Montreal: 3-1-1

Nästa match:

Ottawa: Anaheim Ducks, hemma, 14 mars 18.00