Montreal avgjorde i tredje perioden i segern mot Ottawa

- Seger för Montreal med 3–2 mot Ottawa
- Ivan Demidov matchvinnare för Montreal
- Tredje raka segern för Montreal
Montreal vann matchen borta mot Ottawa i NHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Montreal fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (2–1, 0–1, 0–1).
Ottawa–Montreal – mål för mål
Montreal tog ledningen i början av första perioden genom Juraj Slafkovsky.
Drake Batherson och Tim Stützle låg sen bakom vändningen till 2–1 för Ottawa.
Efter 17.29 i andra perioden nätade Alexandre Texier framspelad av Lane Hutson och Jake Evans och kvitterade för Montreal.
12.40 in i tredje perioden fick Ivan Demidov utdelning på pass av Alex Newhook och Kaiden Guhle och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.
Ottawa stannar därmed på sjätte plats i Atlantic division och Montreal på tredje plats i Atlantic division.
Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Montreal Canadiens har tagit två segrar före den här matchen. Ottawa Senators vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.
I nästa match möter Ottawa Anaheim Ducks hemma på lördag 14 mars 18.00.
Ottawa–Montreal 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)
NHL, Canadian Tire Centre
Första perioden: 0–1 (1.16) Juraj Slafkovsky (Ivan Demidov, Nick Suzuki), 1–1 (16.42) Drake Batherson (Brady Tkachuk, Tim Stützle), 2–1 (18.41) Tim Stützle (Drake Batherson, Claude Giroux).
Andra perioden: 2–2 (37.29) Alexandre Texier (Lane Hutson, Jake Evans).
Tredje perioden: 2–3 (52.40) Ivan Demidov (Alex Newhook, Kaiden Guhle).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Ottawa: 3-1-1
Montreal: 3-1-1
Nästa match:
Ottawa: Anaheim Ducks, hemma, 14 mars 18.00
