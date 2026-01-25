Mölndal vände och vann – tack vare Edling och Hägglund

Mölndal-seger med 4–3 mot Hanhals J18

Olof Edling tvåmålsskytt för Mölndal

Wilton Hägglund avgjorde för Mölndal

Mölndal låg under inför sista perioden i bortamatchen i U18 division 1 syd A vår mot Hanhals J18. Men laget vände underläget och vann, tack vare mål av Olof Edling och Wilton Hägglund, med 4–3 (0–1, 2–2, 2–0) i söndagens match i Kungsbacka Ishall.

Inför matchen hade Mölndal fem raka förluster mot just Hanhals J18.

Olof Edling gjorde två mål för Mölndal

Filip Hultqvist gjorde 1–0 till Hanhals J18 efter 5.56 med assist av William Wennergrund och Ludwig Bonander.

Hanhals J18 inledde andra perioden med att göra 2–0 genom Karl Rehnström innan Mölndal svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Hampus Pedersen för framspelad av Olof Edling efter 13.25.

I slutminuterna var det dock Hanhals J18 som tog greppet. Ralf Wikner gjorde 3–2 efter 14.04, på pass av Milo Lönn och Elliot Fjellman.

5.31 in i tredje perioden satte Olof Edling pucken återigen framspelad av Hampus Pedersen och kvitterade. Målet var Olof Edlings femte i U18 division 1 syd A vår.

Efter 15.09 nätade Wilton Hägglund på pass av Olof Edling och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Olof Edling gjorde två mål för Mölndal och spelade fram till två mål och Hampus Pedersen stod för tre poäng, varav ett mål.

Hanhals J18 har fyra vinster och en förlust och 24–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mölndal har tre vinster och två förluster och 15–22 i målskillnad.

Hanhals J18 vann senast lagen möttes med 5–0 i Kungsbacka Ishall.

Den 1 mars möts lagen återigen, då i Åby Ishall.

I nästa omgång har Hanhals J18 Bäcken borta i Marconihallen, fredag 30 januari 20.00. Mölndal spelar hemma mot Kållered SK U18 torsdag 29 januari 19.35.

Hanhals J18–Mölndal 3–4 (1–0, 2–2, 0–2)

U18 division 1 syd A vår, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (5.56) Filip Hultqvist (William Wennergrund, Ludwig Bonander).

Andra perioden: 2–0 (22.35) Karl Rehnström (Milian Karlsson, Emil Löfgren), 2–1 (24.52) Olof Edling (Hampus Pedersen, Emanuel Rosello), 2–2 (33.25) Hampus Pedersen (Olof Edling), 3–2 (34.04) Ralf Wikner (Milo Lönn, Elliot Fjellman).

Tredje perioden: 3–3 (45.31) Olof Edling (Hampus Pedersen), 3–4 (55.09) Wilton Hägglund (Olof Edling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals J18: 4-0-1

Mölndal: 3-1-1

Nästa match:

Hanhals J18: Bäcken HC, borta, 30 januari 20.00

Mölndal: Kållered SK, hemma, 29 januari 19.35