Mölndal Hockey U20:s fina svit fortsätter mot Vänersborg

Mölndal Hockey U20-seger med 6–5 mot Vänersborg

Mölndal Hockey U20:s avgörande efter 59.42.

Olof Edling gjorde fyra mål för Mölndal Hockey U20

Mölndal Hockey U20 har haft det lätt mot Vänersborg i U20 juniorettan syd herr. Och på lördagen vann Mölndal Hockey U20 på nytt – den här gången med 6–5 (2–1, 1–3, 3–1) borta i Brätte Ishall. Det var Mölndal Hockey U20:s åttonde raka seger mot Vänersborg.

Olof Edling stod för Mölndal Hockey U20:s avgörande mål med bara 18 sekunder kvar av slutperioden.

Olof Edling var den stora snackisen, som stod för hela fyra mål för Mölndal Hockey U20.

Mölndal Hockey U20 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Olof Edling och Anton Moberg innan Vänersborg svarade och gjorde 2–1 genom Theodor Blomgren.

I andra perioden var det i stället Vänersborg som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Vänersborg utökade ledningen genom Oliver Wolrath som gjorde sitt andra mål efter 05 sekunder i tredje perioden.

Mölndal Hockey U20 gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 5–3 till ledning med 5–6 inom bara 1.42. 5–5-målet kom med bara 0.36 kvar att spela genom Olof Edling. Och med 18 sekunder kvar att spela kom också 5–6 genom Olof Edling.

Lagens första möte för säsongen vann Mölndal med 7–4.

I nästa omgång har Vänersborg Vita Hästen J20 borta i Himmelstalundshallen, tisdag 27 januari 19.50. Mölndal Hockey U20 spelar hemma mot Kållered onsdag 28 januari 19.30.

Vänersborg–Mölndal Hockey U20 5–6 (1–2, 3–1, 1–3)

U20 juniorettan syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 0–1 (4.22) Olof Edling (Hampus Pedersen, Leo Dal Pozzo), 0–2 (7.16) Anton Moberg (Emanuel Rosello, Olof Edling), 1–2 (17.14) Theodor Blomgren (Elliot Genborg, Oliver Wolrath).

Andra perioden: 2–2 (24.02) Oliver Wolrath (Theodor Blomgren, Elliot Genborg), 2–3 (31.12) Hampus Pedersen (Olof Edling, Leo Dal Pozzo), 3–3 (31.44) Alfred Bohman (Carl Arvidsson, Teodor Ohlsson), 4–3 (36.19) Elliot Genborg (Oliver Wolrath, William Skoogh).

Tredje perioden: 5–3 (40.05) Oliver Wolrath, 5–4 (58.00) Olof Edling (Anton Moberg, Benjamin Eriksson), 5–5 (59.24) Olof Edling (Leo Dal Pozzo, Hampus Pedersen), 5–6 (59.42) Olof Edling (Hampus Pedersen, Emanuel Rosello).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 2-0-3

Mölndal Hockey U20: 2-0-3

Nästa match:

Vänersborg: HC Vita Hästen, borta, 27 januari 19.50

Mölndal Hockey U20: Kållered, hemma, 28 januari 19.30