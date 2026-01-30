Modo Hockey vann efter förlängning mot Vimmerby

Modo Hockey vann med 3–2 efter förlängning

Linus Andersson avgjorde för Modo Hockey

Andra raka segern för Modo Hockey

Det blev en riktigt spännande match när Modo Hockey mötte Vimmerby i hockeyallsvenskan. Matchen avgjordes först i förlängningen där Modo Hockey var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Linus Andersson som gjorde det avgörande målet.

Modo Hockey–Vimmerby – mål för mål

Sebastian Ohlsson gjorde 1–0 till Modo Hockey efter 6.26 efter förarbete av David Rundblad och Edvin Olofsson.

Anton Carlsson och Johan Mörnsjö låg sen bakom vändningen till 1–2 för Vimmerby.

Modo Hockey kvitterade till 2–2 genom Jesper Olofsson i andra perioden.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 4.26 innan Modo Hockey också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Linus Andersson, på pass av Emil Larsson och Jacob Bengtsson.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Modo Hockey med 10–14 och Vimmerby med 11–13 i målskillnad.

Modo Hockey stannar därmed på fjärde plats och Vimmerby på tolfte plats i tabellen.

I nästa match möter Modo Hockey Björklöven borta på fredag 6 februari 19.00. Vimmerby möter SSK onsdag 4 februari 19.00 borta.

Modo Hockey–Vimmerby 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (6.26) Sebastian Ohlsson (David Rundblad, Edvin Olofsson).

Andra perioden: 1–1 (20.17) Anton Carlsson (Filip Fornåå Svensson), 1–2 (21.00) Johan Mörnsjö (Kevin Wennström), 2–2 (38.32) Jesper Olofsson (Matthew Anderson, Elton Hermansson).

Förlängning: 3–2 (64.26) Linus Andersson (Emil Larsson, Jacob Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 2-0-3

Vimmerby: 2-2-1

Nästa match:

Modo Hockey: IF Björklöven, borta, 6 februari 19.00

Vimmerby: Södertälje SK, borta, 4 februari 19.00