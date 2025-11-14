Modo Hockey segrade i toppmötet – Alexander Swetlikoff hjälte

Modo Hockey vann med 4–2 mot Kalmar

Kyle Topping gjorde två mål för Modo Hockey

Alexander Swetlikoff avgjorde för Modo Hockey

Modo Hockey tog emot Kalmar i fredagens toppmöte i hockeyallsvenskan. Och det slutade med seger för hemmalaget Modo Hockey, som besegrade Kalmar med 4–2 (0–0, 3–0, 1–2).

Kyle Topping tvåmålsskytt för Modo Hockey

Den första perioden slutade mållös. Modo Hockey stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.41. Kalmar reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom George Diaco och Liam Hawel i tredje perioden.

Modo Hockey kunde dock avgöra till 4–2 med 1.44 kvar av matchen genom Kyle Topping.

Modo Hockeys Tyler Kelleher hade tre assists.

Resultatet innebär att Modo Hockey ligger kvar på andra plats och Kalmar på tredje plats i tabellen.

Modo Hockey tar sig an Mora i nästa match hemma söndag 16 november 16.30. Kalmar möter samma dag 14.00 Björklöven borta.

Modo Hockey–Kalmar 4–2 (0–0, 3–0, 1–2)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (29.41) Jesper Olofsson (Tyler Kelleher, Sverre Rönningen), 2–0 (37.28) Kyle Topping (Tyler Kelleher), 3–0 (39.22) Alexander Swetlikoff (Jesper Olofsson, Tyler Kelleher).

Tredje perioden: 3–1 (46.29) George Diaco (Victor Laz, Valdemar Johansson), 3–2 (56.11) Liam Hawel (Peter Diliberatore, George Diaco), 4–2 (58.16) Kyle Topping (Måns Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 2-0-3

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Modo Hockey: Mora IK, hemma, 16 november

Kalmar: IF Björklöven, borta, 16 november