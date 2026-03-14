Seger för HV 71 mot Malmö på hemmaplan

HV 71 vann hemma mot Malmö i U18 Nationell södra herr. Matchen på lördagen slutade 6–2 (1–0, 2–1, 3–1).

Fabian Merkle Rohdin gjorde 1–0 till HV 71 efter nio minuter på passning från Alexander Thunblom.

HV 71 gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Jacob Aldén och Isak Alvudd.

Malmö reducerade dock till 3–1 genom Sigge Larsson efter 9.47 av perioden.

Malmö gjorde 3–2 genom Noel Stenlund efter 9.11 av matchen.

HV 71 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–2 till 6–2 på bara 7.11. HV 71 tog därmed en klar seger.

Fabian Merkle Rohdin och Jacob Aldén gjorde två mål och ett assist var för HV 71.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Söndag 15 mars spelar HV 71 hemma mot Rögle 12.30 och Malmö mot Linköping HC U18 borta 12.00 i Stångebro Ishall.

HV 71–Malmö 6–2 (1–0, 2–1, 3–1)

U18 Nationell södra herr, Prolympiahallen

Första perioden: 1–0 (9.27) Fabian Merkle Rohdin (Alexander Thunblom).

Andra perioden: 2–0 (20.30) Jacob Aldén (Fabian Merkle Rohdin, Hugo Eriksson), 3–0 (24.22) Isak Alvudd (Vilmer Jansson, Olle Sandberg), 3–1 (29.47) Sigge Larsson (Alexandre Monarque).

Tredje perioden: 3–2 (49.11) Noel Stenlund (Jack Silvander Jarevik, Harry Peter), 4–2 (51.22) Fabian Merkle Rohdin, 5–2 (58.07) Jacob Aldén (Vilmer Jansson, Alexander Thunblom), 6–2 (58.33) Alfred Ingelsten (Jacob Aldén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 3-1-1

Malmö: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Rögle BK, hemma, 15 mars 12.30

Malmö: Linköping HC, borta, 15 mars 12.00