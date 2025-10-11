Melin och Wiita-Adamsson klev fram hemma mot Hudiksvall

Norrtälje vann med 2–1 mot Hudiksvall

Gabriel Melin matchvinnare för Norrtälje

Norrtälje nu fjärde, Hudiksvall på sjunde plats

Norrtälje vann en målmässigt hemma mot Hudiksvall i hockeyettan norra på lördagen. 2–1 (1–1, 1–0, 0–0) slutade matchen.

Örnsköldsvik Hockey nästa för Norrtälje

Första perioden var jämn. Norrtälje inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Gabriel Wiita-Adamsson efter 2.55, men Hudiksvall kvitterade genom Gabriel Kangas efter 9.06. Efter 10.49 i andra perioden nätade Gabriel Melin på straff och gav Norrtälje ledningen. Tredje perioden blev mållös och Norrtälje höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Norrtäljes andra uddamålsseger den här säsongen.

Norrtälje ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Hudiksvall ligger på sjunde plats.

Norrtälje tar sig an Örnsköldsvik Hockey i nästa match borta lördag 18 oktober 17.00. Hudiksvall möter Enköping hemma onsdag 15 oktober 19.00.

Norrtälje–Hudiksvall 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)

Hockeyettan norra, Norrtälje Sportcentrum

Första perioden: 1–0 (2.55) Gabriel Wiita-Adamsson (Oliver Ödman-Hadzinikolic, Calle Dahlin), 1–1 (9.06) Gabriel Kangas (Henrik Olsén).

Andra perioden: 2–1 (30.49) Gabriel Melin.

Nästa match:

Norrtälje: Örnsköldsvik Hockey, borta, 18 oktober

Hudiksvall: Enköpings SK HK, hemma, 15 oktober