Maximus Ruff tvåmålsskytt när Grums IK 2 vann mot Hammarö HC

Seger för Grums IK 2 med 6–2 mot Hammarö HC

Maximus Ruff tvåmålsskytt för Grums IK 2

Gustav Magnusson avgjorde för Grums IK 2

Det blev Grums IK 2 som vann matchen borta mot Hammarö HC i U18 division 1 västra D vår på söndagen. 2–6 (0–1, 2–3, 0–2) slutade matchen.

Det var andra raka segern för Grums IK 2, efter 7–1 mot Åmåls SK J18 i första matchen.

Maximus Ruff gjorde två mål för Grums IK 2

Maximus Ruff gjorde 1–0 till Grums IK 2 efter 18 minuter efter pass från Harry Malmqvist From och Viggo Johansson.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

4.44 in i tredje perioden slog Nils Forsgren till framspelad av Frans Mossberg och ökade ledningen. Efter 7.13 slog Maximus Ruff till på nytt på pass av Jonathan Engström Bergström och Ludvig Lindahl och ökade ledningen för Grums IK 2. 2–6-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK:2 vunnit.

Hammarö HC tar sig an Åmåls SK J18 i nästa match hemma söndag 25 januari 19.00. Grums IK 2 möter samma dag 11.30 Viking HC J18 hemma.

U18 division 1 västra D vår, Hammarö Ishall

Första perioden: 0–1 (18.38) Maximus Ruff (Harry Malmqvist From, Viggo Johansson).

Andra perioden: 1–1 (26.50) Wilmer Nilsson (Frank Jacobsson), 1–2 (27.18) Ludvig Lindahl (Milian Kitti), 2–2 (30.20) Levi Lind (Victor Chini), 2–3 (34.41) Gustav Magnusson (Theo Karlsson), 2–4 (38.19) Viggo Johansson (William Öhberg, Lucas Hagenmark).

Tredje perioden: 2–5 (44.44) Nils Forsgren (Frans Mossberg), 2–6 (47.13) Maximus Ruff (Jonathan Engström Bergström, Ludvig Lindahl).

Nästa match:

Hammarö HC: Åmåls SK, hemma, 25 januari 19.00

Grums IK 2: Viking HC, hemma, 25 januari 11.30