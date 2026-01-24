Max Olsson låg bakom segern för Grästorp mot Varberg

Ett hattrick stod Grästorps Max Olsson för i matchen mot Varberg i U20 Div 1 A syd vår herr. Grästorp vann på bortaplan med 6–3 (3–0, 1–3, 2–0).

Grästorp stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.08 i mitten av perioden.

Varberg reducerade dock till 1–3 genom Kim Qvist tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 5.03 ökade Grästorp på till 1–4 genom Elias Johansson.

Varberg gjorde både 2–4 och 3–4 genom Alve Jogmar och Eric Evander i andra perioden.

5.02 in i tredje perioden satte Gustav Theng pucken framspelad av Stig Lindell och Ludvig Niska och ökade ledningen. Efter 14.24 slog Max Olsson till på nytt framspelad av Helge Karlsson och Liam Suchanek och ökade ledningen för Grästorp. 3–6-målet blev matchens sista.

Varberg har två vinster och tre förluster och 19–26 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grästorp har tre vinster och två förluster och 20–20 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Grästorp med 5–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter Varberg Rönnäng i Tjörns Ishall 17.30. Grästorp tar sig an Hovås hemma 14.00.

Varberg–Grästorp 3–6 (0–3, 3–1, 0–2)

U20 Div 1 A syd vår herr, Veddige Ishall

Första perioden: 0–1 (3.39) Max Olsson (Helge Karlsson, Liam Suchanek), 0–2 (5.06) Stig Lindell, 0–3 (12.47) Max Olsson (Alexander Sandberg-Lundin, Valentin Bolgakov).

Andra perioden: 1–3 (23.41) Kim Qvist (Robin Abrahamsson, Milo Svensson), 1–4 (25.03) Elias Johansson (Gustav Theng, Hampus Gustafsson), 2–4 (27.10) Alve Jogmar (Viggo Abrahamsson, Viggo Levstam), 3–4 (35.51) Eric Evander (Viggo Abrahamsson).

Tredje perioden: 3–5 (45.02) Gustav Theng (Stig Lindell, Ludvig Niska), 3–6 (54.24) Max Olsson (Helge Karlsson, Liam Suchanek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 2-0-3

Grästorp: 3-0-2

Nästa match:

Varberg: Rönnängs IK, borta, 31 januari 17.30

Grästorp: Hovås HC, hemma, 31 januari 14.00