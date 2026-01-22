Mauldin och Nilsson matchvinnare hemma mot Troja-Ljungby U18

Tingsryd-seger med 2–1 mot Troja-Ljungby U18

Axel Mauldin avgjorde för Tingsryd

Isak Räsänen gjorde målet för Troja-Ljungby U18

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Tingsryd som vann matchen hemma mot Troja-Ljungby U18 i U18 regional syd vår på torsdagen. 2–1 (0–1, 2–0, 0–0) slutade matchen.

Helsingborg nästa för Tingsryd

Troja-Ljungby U18 tog ledningen efter tio minuters spel genom Isak Räsänen på pass av Gustav Ekstrand.

Efter 11.13 i andra perioden slog Fabian Nilsson till på pass av Eddie Paulsson och kvitterade för Tingsryd. Axel Mauldin gjorde dessutom 2–1 efter 12.08 framspelad av Valter Reuterdahl och Erik Alm. Därmed hade laget vänt matchen.

I tredje perioden höll Tingsryd i sin 2–1-ledning och vann.

Tingsryd har tre segrar och två förluster och 14–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Troja-Ljungby U18 har två vinster och tre förluster och 12–10 i målskillnad.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Troja-Ljungby U18 med 2–1.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IF Troja-Ljungby vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 25 januari. Då möter Tingsryd Helsingborg i Olympiarinken 12.45. Troja-Ljungby U18 tar sig an Karlskrona borta 13.00.

Tingsryd–Troja-Ljungby U18 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

U18 regional syd vår, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (10.34) Isak Räsänen (Gustav Ekstrand).

Andra perioden: 1–1 (31.13) Fabian Nilsson (Eddie Paulsson), 2–1 (32.08) Axel Mauldin (Valter Reuterdahl, Erik Alm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 3-0-2

Troja-Ljungby U18: 2-0-3

Nästa match:

Tingsryd: Helsingborg HC Ungdom, borta, 25 januari 12.45

Troja-Ljungby U18: Karlskrona HK, borta, 25 januari 13.00