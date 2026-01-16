Marino och Schmaltz blev matchvinnare hemma mot Dallas

Utah Mammoth vann med 2–1 mot Dallas

Utah Mammoths femte seger på de senaste sex matcherna

John Marino avgjorde för Utah Mammoth

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Utah Mammoth, som vann matchen hemma mot Dallas i NHL på fredagen. 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Segern var Utah Mammoths femte på de senaste sex matcherna.

Seattle nästa för Utah Mammoth

Den första perioden slutade 0–0.

Nick Schmaltz gjorde 1–0 till Utah Mammoth 19.53 in i andra perioden på pass av John Marino och Nate Schmidt.

Efter 2.04 i tredje perioden kvitterade Dallas till 1–1 genom Mikko Rantanen på passning från Wyatt Johnston och Jason Robertson. 4.03 in i tredje perioden fick John Marino utdelning framspelad av Nick Schmaltz och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Utah Mammoth på fjärde plats i Central division och Dallas på andra plats i Central division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Dallas med 4–3.

Utah Mammoth tar sig an Seattle i nästa match hemma lördag 17 januari 23.00. Dallas möter Tampa Bay hemma söndag 18 januari 20.00.

Utah Mammoth–Dallas 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)

NHL, Delta Center

Andra perioden: 1–0 (39.53) Nick Schmaltz (John Marino, Nate Schmidt).

Tredje perioden: 1–1 (42.04) Mikko Rantanen (Wyatt Johnston, Jason Robertson), 2–1 (44.03) John Marino (Nick Schmaltz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 4-1-0

Dallas: 2-1-2

Nästa match:

Utah Mammoth: Seattle Kraken, hemma, 17 januari 23.00

Dallas: Tampa Bay Lightning, hemma, 18 januari 20.00