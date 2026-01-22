Mariestad vände underläge och vann

Seger för Mariestad med 5–3 mot Tranås J18

Alfred Ahlgren med två mål för Mariestad

Sjätte raka förlusten för Tranås J18

Mariestad låg under inför sista perioden i bortamatchen i U18 regional syd vår mot Tranås J18. Men laget vände underläget och vann med 5–3 (1–1, 0–1, 4–1) i torsdagens match i Tranås Åkeri Arena.

Mariestads tränare Fredrik Ahlgren tyckte så här om matchen:

– En bra start där vi gör 1–0 tidigt, men sedan tycker jag inte vi gör det bra i första och andra perioden. Trots två mediokra perioder så ligger vi bara under med 1–2 inför sista och där får vi islossning och kan gå upp till 5–3 med åtta minuter kvar. Där stänger vi ned matchen och kan hålla undan, vi tar med oss en riktigt bra sista period.

Resultatet innebär att Tranås J18 nu har sex förluster i rad.

Alfred Ahlgren gjorde två mål för Mariestad

Alfred Ahlgren gjorde 1–0 till Mariestad efter bara 33 sekunder efter förarbete av Adrian Johnson och Viggo Eklund. Tranås J18 kvitterade genom Alvin Claesson framspelad av Gabriel Ström efter 9.19.

Tranås J18 gjorde också 2–1 efter 7.54 i andra perioden när Vincent Sjöö-Laisio slog till framspelad av Elias Lindén.

Mariestad var vassast i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 5–3.

Alfred Ahlgren gjorde två mål för Mariestad och spelade dessutom fram till ett mål och Viggo Eklund hade tre assists.

Tranås J18 har fem förluster och 9–37 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mariestad har två vinster och tre förluster och 19–24 i målskillnad.

Mariestads nya tabellposition är åttonde plats medan Tranås J18 är på tionde och sista plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tranås J18 möter Oskarshamn i nästa match borta söndag 25 januari 14.00. Mariestad möter samma dag Borås borta.

Tranås J18–Mariestad 3–5 (1–1, 1–0, 1–4)

U18 regional syd vår, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (0.33) Alfred Ahlgren (Adrian Johnson, Viggo Eklund), 1–1 (9.19) Alvin Claesson (Gabriel Ström).

Andra perioden: 2–1 (27.54) Vincent Sjöö-Laisio (Elias Lindén).

Tredje perioden: 2–2 (40.25) Lucas Göthe (Adrian Johnson, Alfred Ahlgren), 3–2 (42.24) Elias Lindén (Vincent Sjöö-Laisio), 3–3 (44.45) Oscar Odhagen (Viggo Eklund), 3–4 (48.54) Alfred Ahlgren (Viggo Eklund, Lucas Göthe), 3–5 (52.36) Collin Eklund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 0-0-5

Mariestad: 2-0-3

Nästa match:

Tranås J18: IK Oskarshamn, borta, 25 januari 14.00

Mariestad: Borås HC, borta, 25 januari 14.00