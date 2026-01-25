Mariestad besegrade Borås på bortaplan

Seger för Mariestad med 4–2 mot Borås

Olle Holmén avgjorde för Mariestad

Andra raka segern för Mariestad

Mariestad vände och vann på bortaplan mot Borås i U18 regional syd vår. Matchen på söndagen slutade 2–4 (1–0, 0–2, 1–2).

Tingsryd nästa för Mariestad

Elvin Gustafsson gav Borås ledningen efter 18.45 efter pass från Hugo Erixon och Liam Danklint.

Efter 10.16 i andra perioden nätade Elliot Lundmark framspelad av Anton Nyrén och kvitterade för Mariestad. Collin Eklund gjorde dessutom 1–2 efter 16.55 på pass av Olle Holmén.

Mariestad gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Olle Holmén och Oscar Odhagen. De tre minuterna blev direkt matchavgörande.

Borås reducerade dock till 2–4 genom Albin Carlsson när bara tre minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars i Mariehus Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 29 januari. Då möter Borås Vita Hästen i Himmelstalundshallen 19.30. Mariestad tar sig an Tingsryd hemma 19.00.

Borås–Mariestad 2–4 (1–0, 0–2, 1–2)

U18 regional syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (18.45) Elvin Gustafsson (Hugo Erixon, Liam Danklint).

Andra perioden: 1–1 (30.16) Elliot Lundmark (Anton Nyrén), 1–2 (36.55) Collin Eklund (Olle Holmén).

Tredje perioden: 1–3 (52.12) Olle Holmén, 1–4 (55.52) Oscar Odhagen (Lucas Göthe), 2–4 (57.10) Albin Carlsson (Philip Nordquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 2-0-3

Mariestad: 3-0-2

Nästa match:

Borås: HC Vita Hästen, borta, 29 januari 19.30

Mariestad: Tingsryds AIF, hemma, 29 januari 19.00