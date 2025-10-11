Malung vann med 4–3 borta mot Hudiksvall

Malung segrade – 4–3 mot Hudiksvall

Theo Lindström avgjorde för Malung

Tredje raka förlusten för Hudiksvall

Det blev dramatiskt när Malung vann mot Hudiksvall i U20 region väst herr på lördagen. Laget vann med 4–3 (0–0, 3–1, 1–2) borta i Holmen Center.

Hudiksvall–Malung – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Malung gjorde 0–1 genom Felix Ehrling efter 43 sekunder i andra perioden.

Hudiksvall kvitterade till 1–1 genom Ossian Ling Veiksaar efter 6.50 av perioden.

Malung gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Måns Gyllensten och Artur Yanchalouski. Hudiksvall reducerade dock på nytt till 2–3 genom Tim Norberg tidigt i tredje perioden av matchen.

Med 1.36 kvar i perioden gjorde Malung 2–4 genom Theo Lindström och kom allt närmare segern.

Hudiksvall reducerade dock till 3–4 genom Nils Strömbom när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Det här var Malungs andra uddamålsseger.

Hudiksvall tar sig an Orsa i nästa match borta lördag 18 oktober 13.00. Malung möter samma dag 14.00 Valbo J20 borta.

Hudiksvall–Malung 3–4 (0–0, 1–3, 2–1)

U20 region väst herr, Holmen Center

Andra perioden: 0–1 (20.43) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski), 1–1 (26.50) Ossian Ling Veiksaar (Felix Robertsson), 1–2 (33.10) Måns Gyllensten (Felix Ehrling, Ludvig Eljas), 1–3 (35.30) Artur Yanchalouski.

Tredje perioden: 2–3 (43.52) Tim Norberg (Nils Strömbom), 2–4 (58.24) Theo Lindström, 3–4 (59.13) Nils Strömbom (Viktor List Halvarsson, Valter Zederfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 1-0-4

Malung: 2-1-2

Nästa match:

Hudiksvall: Orsa IK, borta, 18 oktober

Malung: Valbo HC, borta, 18 oktober