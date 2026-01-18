Malung vann – efter hattrick av Samuel Frisk Wesström

Seger för Malung med 5–4 efter förlängning

Samuel Frisk Wesström gjorde tre mål för Malung

Fjärde raka förlusten för IFK Arboga J18

Samuel Frisk Wesström gjorde tre mål när Malung segrade borta mot IFK Arboga J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr. Till slut blev det 5–4 (2–1, 1–2, 1–1, 1–0) efter förlängning.

Samuel Frisk Wesström blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 4.13 in i förlängningen.

Resultatet innebär att IFK Arboga J18 nu har fyra förluster i rad.

Samuel Frisk Wesström tremålsskytt för Malung

IFK Arboga J18 tog ledningen i början av första perioden genom Lukas Granell.

Samuel Frisk Wesström gjorde att Malung vände till underläget till ledning med 1–2 med två raka mål.

IFK Arboga J18 kvitterade till 2–2 genom Vilmer Sandström i början av andra perioden i andra perioden.

Malung gjorde 2–3 genom Per Hammarbäck efter 8.24.

IFK Arboga J18 kvitterade till 3–3 genom Zack Rickard med 4.10 kvar att spela av perioden.

Valter Johansson gav laget ledningen tidigt i tredje perioden framspelad av Lukas Granell. 16.18 in i tredje perioden nätade Malungs Felix Ehrling på pass av Arvid Uhr och Samuel Frisk Wesström och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Malung blev Samuel Frisk Wesström som 4.13 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Malungs Samuel Frisk Wesström stod för fyra poäng, varav tre mål och Felix Ehrling gjorde ett mål och två assist. Lukas Granell gjorde ett mål och totalt tre poäng för IFK Arboga J18.

IFK Arboga J18 har en vinst och fyra förluster och 11–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här betyder att IFK Arboga J18 nu ligger på sjunde plats i tabellen och Malung är på nionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari i Malungs Ishall.

I nästa match, torsdag 22 januari möter IFK Arboga J18 Lindlöven J18 borta i Lindehov 19.15 medan Malung spelar hemma mot Valbo J18 19.00.

IFK Arboga J18–Malung 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (5.54) Lukas Granell, 1–1 (9.48) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling, Elias Stridsberg), 1–2 (13.54) Samuel Frisk Wesström (Wilgot Kareliusson Borg, Felix Ehrling).

Andra perioden: 2–2 (22.29) Vilmer Sandström, 2–3 (28.24) Per Hammarbäck (Ville Eriksson, William Eriksson), 3–3 (35.50) Zack Rickard (Lukas Granell).

Tredje perioden: 4–3 (41.10) Valter Johansson (Lukas Granell), 4–4 (56.18) Felix Ehrling (Arvid Uhr, Samuel Frisk Wesström).

Förlängning: 4–5 (64.13) Samuel Frisk Wesström (Erik Ström, Emil Fors).

Nästa match:

IFK Arboga J18: Lindlövens IF, borta, 22 januari 19.15

Malung: Valbo HC, hemma, 22 januari 19.00