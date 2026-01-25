Malung utklassade Hudiksvall – seger med 11–0

Seger för Malung med 11–0 mot Hudiksvall

Samuel Frisk Wesström tremålsskytt för Malung

Theo Lindström avgjorde för Malung

Malung spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Hudiksvall i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 11–0 (4–0, 6–0, 1–0).

Samuel Frisk Wesström med tre mål för Malung

Malung var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Malung som var starkast och gick från 4–0 till 10–0 genom två mål av Artur Yanchalouski, och ett mål var av Max Bengtsson, Max Mörk, Samuel Frisk Wesström och Melker Johnsson.

Olle Rynger gjorde också 11–0 efter 6.45 i tredje perioden. Det fastställde slutresultatet till 11–0.

Malungs Melker Johnsson stod för ett mål och fyra assists och Samuel Frisk Wesström gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Malung ligger på sjunde plats i tabellen och Hudiksvall är på tionde och sista plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars i Holmen Center.

Torsdag 29 januari möter Malung Kils AIK J18 borta 19.00 och Hudiksvall möter Strömsbro hemma 19.30.

Malung–Hudiksvall 11–0 (4–0, 6–0, 1–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (1.33) Theo Lindström (Ville Nygren, Melker Johnsson), 2–0 (9.14) Samuel Frisk Wesström (Theo Lindström, Melker Johnsson), 3–0 (14.37) Samuel Frisk Wesström (Melker Johnsson), 4–0 (15.38) Max Bengtsson (Ville Eriksson).

Andra perioden: 5–0 (21.31) Melker Johnsson (Samuel Frisk Wesström), 6–0 (21.49) Samuel Frisk Wesström (Max Mörk, Ville Nygren), 7–0 (25.21) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling), 8–0 (28.45) Max Bengtsson (Pontus Oskarsson), 9–0 (29.30) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling, Linus Pelsholen), 10–0 (29.53) Max Mörk (Melker Johnsson).

Tredje perioden: 11–0 (46.45) Olle Rynger.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

Malung: Kils AIK, borta, 29 januari 19.00

Hudiksvall: Strömsbro IF, hemma, 29 januari 19.30