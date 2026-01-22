Malung en lätt match för Valbo J18

Valbo J18 segrade – 9–4 mot Malung

Milo Mcguinness med två mål för Valbo J18

Åtta spelare nätade för Valbo J18

Valbo J18 hade inga problem med Malung i U18 regional väst fortsättning vår herr och vann på bortaplan med utklassningssiffrorna 9–4 (3–2, 3–1, 3–1).

Milo Mcguinness med två mål för Valbo J18

Valbo J18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Valbo J18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–4 efter 11.02 genom Max Olsson och gick upp till 2–5 innan Malung svarade.

I periodpausen hade Valbo J18 ledningen med 3–6.

Valbo J18 vann också tredje perioden 1–3 och ställningen efter tre perioder var 4–9.

Valbo J18:s Milo Mcguinness stod för tre poäng, varav två mål, Lukas Albertsson gjorde ett mål och två assist och Benjamin Skogsberg Olsson hade tre assists. Felix Ehrling gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Malung.

Den 26 februari möts lagen återigen, då i NickBack Arena.

I nästa match, söndag 25 januari möter Malung Hudiksvall hemma i Malungs Ishall 16.00 medan Valbo J18 spelar hemma mot Kils AIK J18 13.15.

Malung–Valbo J18 4–9 (2–3, 1–3, 1–3)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (4.12) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling, Wilgot Kareliusson Borg), 1–1 (5.12) Viktor Sedvall (Hjalmar Dahlgren), 1–2 (10.08) Joakim Lindberg (Max Olsson), 2–2 (10.51) Felix Ehrling (Theo Lindström, Erik Ström), 2–3 (16.28) Vigge Öhlander.

Andra perioden: 2–4 (31.02) Max Olsson (Benjamin Skogsberg Olsson, Kasper Grahn), 2–5 (33.46) Milo Mcguinness (Felix Pettersson, Joakim Lindberg), 3–5 (35.49) Samuel Frisk Wesström (Max Mörk, Elias Stridsberg), 3–6 (39.30) Kasper Grahn (Benjamin Skogsberg Olsson, Lukas Albertsson).

Tredje perioden: 3–7 (44.48) Lukas Albertsson (Benjamin Skogsberg Olsson, Milo Mcguinness), 4–7 (53.22) Felix Ehrling (Linus Pelsholen, Wilgot Kareliusson Borg), 4–8 (54.06) Milo Mcguinness (Vigge Öhlander, Lukas Albertsson), 4–9 (54.47) Neo Rask (Albin Andersson, Elis Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 1-0-4

Valbo J18: 3-1-1

Nästa match:

Malung: Hudiksvalls HC, hemma, 25 januari 16.00

Valbo J18: Kils AIK, hemma, 25 januari 13.15