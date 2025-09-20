Malung avgjorde i sista perioden och vann mot Borlänge

Malung vann med 3–2 mot Borlänge

Tage Björnsson matchvinnare för Malung

Grums nästa motstånd för Borlänge

Malung vann borta mot Borlänge i U20 region väst herr med 3–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Malung avgjorde i sista perioden.

Borlänge–Malung – mål för mål

Malung tog ledningen i första perioden genom Ludvig Eljas.

Borlänge kvitterade till 1–1 genom Douglas Åvik efter 8.53.

Malung gjorde 1–2 genom Viktor Nylén efter 15.04 i matchen. Efter 18.37 i andra perioden nätade Filip Eriksson, på pass av Vidar Källberg och kvitterade för Borlänge. 11.33 in i tredje perioden nätade Malungs Tage Björnsson framspelad av Viktor Nylén och Artur Yanchalouski och avgjorde matchen. 2–3-målet blev matchens sista.

Malung tog hem lagens senaste möte med 5–4 i Borlänge Ishall.

Nästa motstånd för Borlänge är Grums. Lagen möts tisdag 23 september 19.00 i Borlänge Ishall. Malung tar sig an Grums borta lördag 27 september 13.00.

Borlänge–Malung 2–3 (1–2, 1–0, 0–1)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (6.52) Ludvig Eljas, 1–1 (8.53) Douglas Åvik, 1–2 (15.04) Viktor Nylén.

Andra perioden: 2–2 (38.37) Filip Eriksson (Vidar Källberg).

Tredje perioden: 2–3 (51.33) Tage Björnsson (Viktor Nylén, Artur Yanchalouski).

Nästa match:

Borlänge: Grums IK Hockey, hemma, 23 september

Malung: Grums IK Hockey, borta, 27 september