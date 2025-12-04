Malmös fina svit håller i sig efter 3–0 mot LHC

Malmö vann med 3–0 mot LHC

Malmös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Carl Persson avgjorde för Malmö

Segertåget fortsätter för Malmö efter ny vinst. Mot LHC på hemmaplan i Malmö Arena på torsdagen vann med 3–0 (2–0, 1–0, 0–0) och har nu fyra segrar i rad i SHL.

HV 71 nästa för Malmö

Carl Persson gjorde 1–0 till Malmö efter 11.01 efter förarbete från Janne Kuokkanen och Fredrik Händemark.

Laget ökade också ledningen till 2–0 genom Robin Salo efter förarbete av Carl Persson och Axel Sundberg efter 14.47.

Efter 2.54 i andra perioden gjorde Isac Nilsson också 3–0 efter pass från Seth Barton och Robin Salo.

I tredje perioden höll Malmö i sin 3–0-ledning och vann.

För Malmö gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan LHC är på tolfte plats. Ett fint lyft för Malmö som låg på tolfte plats så sent som den 14 november.

Malmö tar sig an HV 71 i nästa match borta lördag 6 december 15.15. LHC möter samma dag 18.00 Rögle borta.

Malmö–LHC 3–0 (2–0, 1–0, 0–0)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (11.01) Carl Persson (Janne Kuokkanen, Fredrik Händemark), 2–0 (14.47) Robin Salo (Carl Persson, Axel Sundberg).

Andra perioden: 3–0 (22.54) Isac Nilsson (Seth Barton, Robin Salo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 4-1-0

LHC: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: HV 71, borta, 6 december

LHC: Rögle BK, borta, 6 december