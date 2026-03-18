Malmö vann och räddade matchboll mot Rögle

Malmö vann på hemmaplan mot Rögle med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) i åttondelsfinalen i U20-SM. Därmed tog laget sista chansen att förlänga serien, som Rögle nu leder med 2-1 i matcher.

Malmö tog ledningen efter fyra minuter genom Janis Grossniklaus framspelad av Leo Lundblad och William Lind. 1–1 kom efter 9.42 genom Colin Törnkvist på passning från Johannes Neumann och Melker Sigurd.

Malmö tog ledningen redan efter efter 1.40 i andra perioden återigen genom Janis Grossniklaus med assist av Leo Lundblad och Linus Anderberg.

1.14 in i tredje perioden slog Kalle Hemström till på pass av Theo Bengtsson och Melker Lundquist och ökade ledningen. Efter 17.22 nätade Joel Grossniklaus framspelad av Kalle Hemström och ökade ledningen för Malmö.

Nästa match spelas på fredag 19.00.

Malmö–Rögle 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (4.32) Janis Grossniklaus (Leo Lundblad, William Lind), 1–1 (9.42) Colin Törnkvist (Johannes Neumann, Melker Sigurd).

Andra perioden: 2–1 (21.40) Janis Grossniklaus (Leo Lundblad, Linus Anderberg).

Tredje perioden: 3–1 (41.14) Kalle Hemström (Theo Bengtsson, Melker Lundquist), 4–1 (57.22) Joel Grossniklaus (Kalle Hemström).

Ställning i serien: Malmö–Rögle 1–2

Nästa match:

20 mars, 19.00, Malmö–Rögle

