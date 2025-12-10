Malmö ryckte i sista perioden och vann mot Rögle

Malmö segrade – 3–1 mot Rögle

Oliver Green matchvinnare för Malmö

Oliver Dejbjerg Larsen ende målskytt för Rögle

Malmö vann borta mot Rögle i Svenska cupen, U20 Grupp D herr med 3–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 0–0, innan Malmö avgjorde i sista perioden.

Frölunda nästa för Malmö

De två första perioderna blev mållösa.

Kalle Hemström gav Malmö ledningen först efter sex minuter i tredje perioden framspelad av Theo Bengtsson och Isac Nilsson.

9.58 in i tredje perioden fick Oliver Dejbjerg Larsen utdelning på pass av Milo Fortkord och kvitterade.

10.26 in i perioden slog Oliver Green till framspelad av Viktor Lundström och Leo Tjälldén och gav laget ledningen.

Isac Nilsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 21 sekunder kvar att spela. 1–3-målet blev matchens sista.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Malmö med 6–3.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Rögle vann de två första mötena. IF Malmö Redhawks vann senast lagen möttes.

Lördag 13 december 14.00 spelar Rögle borta mot Växjö. Malmö möter Frölunda hemma i Malmö Isstadion tisdag 16 december 19.15.

Rögle–Malmö 1–3 (0–0, 0–0, 1–3)

Svenska cupen, U20 Grupp D herr, Catena Arena

Tredje perioden: 0–1 (46.54) Kalle Hemström (Theo Bengtsson, Isac Nilsson), 1–1 (49.58) Oliver Dejbjerg Larsen (Milo Fortkord), 1–2 (50.26) Oliver Green (Viktor Lundström, Leo Tjälldén), 1–3 (59.39) Isac Nilsson.

Rögle: Växjö Lakers HC, borta, 13 december 14.00

Malmö: Frölunda, hemma, 16 december 19.15