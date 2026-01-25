Målfest när Vännäs krossade Njurunda i Vännäs Ishall

Vännäs-seger med 10–0 mot Njurunda

Vännäs tionde seger på de senaste tio matcherna

Marcus Grynning avgjorde för Vännäs

Vännäs hade inga problem med Njurunda i U20 region norr fortsättning herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 10–0 (4–0, 4–0, 2–0).

Njurundas tränare Simon Hedefalk om matchen:

– Resultatet säger sitt tydliga språk. Ingen match vi är nöjda med. Bara bryta ihop och komma igen.

I och med detta har Vännäs hela elva raka segrar i U20 region norr fortsättning herr.

SK Lejon nästa för Vännäs

Vännäs stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 7.45 i mitten av perioden.

Även i andra perioden var det Vännäs som var starkast och gick från 4–0 till 8–0 genom mål av Hugo Edin, Morris Asserup, Kevin Fransson och William Selqvist.

1.24 in i tredje perioden satte Anton Danemar pucken på pass av Vilmer Wikström och Kevin Fransson och ökade ledningen. Vännäs gjorde också 10–0 genom Robin Olsson på pass av Vilmer Wikström och Hugo Edin efter 13.04. 10–0-målet blev matchens sista.

Hugo Edin gjorde två mål för Vännäs och tre målgivande passningar, Vilmer Wikström hade fyra assists, Kevin Fransson stod för två mål och ett assist, Anton Danemar gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och William Selqvist gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Vännäs HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Njurunda SK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Vännäs SK Lejon hemma och Njurunda möter Kovland borta. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 19.30.

Vännäs–Njurunda 10–0 (4–0, 4–0, 2–0)

U20 region norr fortsättning herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (5.53) Marcus Grynning (Vilmer Wikström, Hugo Edin), 2–0 (6.33) Kevin Fransson (Gordon Åhlin, Anton Danemar), 3–0 (13.22) Emil Thelin-Pesämaa (Vilmer Wikström, Hugo Edin), 4–0 (13.38) Hugo Edin.

Andra perioden: 5–0 (26.59) Hugo Edin (Frans Uhlin, William Selqvist), 6–0 (27.40) Morris Asserup (William Selqvist, Gordon Åhlin), 7–0 (35.24) Kevin Fransson (Anton Danemar, Edward Erngren), 8–0 (36.59) William Selqvist (Morris Asserup).

Tredje perioden: 9–0 (41.24) Anton Danemar (Vilmer Wikström, Kevin Fransson), 10–0 (53.04) Robin Olsson (Vilmer Wikström, Hugo Edin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs: 5-0-0

Njurunda: 2-1-2

Nästa match:

Vännäs: SK Lejon, hemma, 28 januari 19.30

Njurunda: Kovlands IshF, borta, 28 januari 19.30