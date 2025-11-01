Målfest när Valbo J20 krossade Hudiksvall i NickBack Arena

Valbo J20 vann med 13–2 mot Hudiksvall

Noel Öberg matchvinnare för Valbo J20

Seger nummer 2 för Valbo J20

Valbo J20 hade inga problem med Hudiksvall i U20 region väst herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 13–2 (5–0, 3–0, 5–2). En skön revansch från senast lagen möttes, då Hudiksvall vann med 6–0.

Valbo J20–Hudiksvall – mål för mål

Valbo J20 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Valbo J20 som var starkast och gick från 5–0 till 8–0 genom mål av Benjamin Wettervik, Tim Schilling och Elias Östlin. Valbo J20 startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 9–0-ledning. Hudiksvall gjorde därefter 9–1.

Därefter var det dock Valbo J20 som drog ifrån igen. Laget gjorde fyra mål på tio minuter till 13–1. Hudiksvall hann få in en reducering till och slutresultatet blev 13–2.

Felix Åkerson gjorde tre mål för Valbo J20 och spelade dessutom fram till fyra mål, Benjamin Wettervik stod för tre mål och två assists, Robin Lundh hade tre assists, Elias Malmberg gjorde ett mål och två målgivande passningar och Rasmus Hemström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

För tabellens utseende betyder det här att Valbo J20 ligger på sjunde plats medan Hudiksvall har åttondeplatsen.

När lagen möttes senast vann Hudiksvalls HC med 6–0.

Valbo J20 tar sig an Borlänge i nästa match hemma lördag 8 november 15.30. Hudiksvall möter samma dag 11.40 Grums hemma.

Valbo J20–Hudiksvall 13–2 (5–0, 3–0, 5–2)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (11.58) Elias Malmberg (Benjamin Wettervik, Felix Åkerson), 2–0 (14.27) Olle Bjälkefors (Loke Berg, Elias Malmberg), 3–0 (15.20) Noel Öberg (Hannes Tupakka), 4–0 (15.41) Rasmus Hemström, 5–0 (15.51) Felix Åkerson (Robin Lundh).

Andra perioden: 6–0 (24.41) Benjamin Wettervik (Dante Hjalmarsson, Felix Åkerson), 7–0 (31.58) Tim Schilling, 8–0 (37.22) Elias Östlin (Robin Lundh, Elias Malmberg).

Tredje perioden: 9–0 (40.38) Benjamin Wettervik (Felix Åkerson), 9–1 (44.49) Wilmer Henriksson (Ossian Ling Veiksaar), 10–1 (47.57) Felix Åkerson (Rasmus Hemström), 11–1 (49.00) Olle Bjälkefors (Robin Lundh, Dante Hjalmarsson), 12–1 (50.40) Felix Åkerson (Rasmus Hemström, Benjamin Wettervik), 13–1 (58.54) Benjamin Wettervik (Felix Åkerson), 13–2 (59.52) Noah Almén (Hugo Stjernlöf, Felix Robertsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 2-2-1

Hudiksvall: 1-0-4

Nästa match:

Valbo J20: Borlänge HF, hemma, 8 november

Hudiksvall: Grums IK Hockey, hemma, 8 november