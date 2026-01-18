Målfest när Sundsvall U20 krossade Kalix på hemmaplan

Sundsvall U20 vann med 9–0 mot Kalix

Sundsvall U20:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Måns Eriksson med två mål för Sundsvall U20

Sundsvall U20 hade inga problem hemma mot Kalix i U20 region norr topp 8 herr och vann med utklassningssiffrorna 9–0 (2–0, 4–0, 3–0).

Därmed har Sundsvall U20 vunnit sex matcher i rad i U20 region norr topp 8 herr.

Alfred Engström bakom Sundsvall U20:s avgörande

Alfred Engström gjorde 1–0 till Sundsvall U20 efter fyra minuter med assist av Oliver Ahlin. Efter 7.36 gjorde laget 2–0 när Nils Brink slog till efter pass från Janis Weber och Theo Eriksson.

Även i andra perioden var Sundsvall U20 starkast och gick från 2–0 till 6–0 genom mål av Isak Bergetoft, Filip Engevi-Nordberg, Theo Thylander och Måns Eriksson.

Sundsvall U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Janis Weber, Måns Eriksson och Felix Jansson.

Janis Weber gjorde ett mål för Sundsvall U20 och spelade dessutom fram till två mål, Joel Hällblad hade tre assists, Isak Bergetoft stod för ett mål och två assists och Måns Eriksson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 februari i Part Arena.

Onsdag 21 januari 19.30 möter Sundsvall U20 Östersund hemma i Brandcode Center medan Kalix spelar borta mot Boden.

Sundsvall U20–Kalix 9–0 (2–0, 4–0, 3–0)

U20 region norr topp 8 herr, Ungdomshallen

Första perioden: 1–0 (4.05) Alfred Engström (Oliver Ahlin), 2–0 (7.36) Nils Brink (Janis Weber, Theo Eriksson).

Andra perioden: 3–0 (33.05) Isak Bergetoft (Måns Eriksson, Joel Hällblad), 4–0 (34.09) Filip Engevi-Nordberg (Janis Weber, Isak Larsson), 5–0 (36.12) Theo Thylander (Theo Eriksson, Isak Larsson), 6–0 (38.27) Måns Eriksson (Isak Bergetoft, Joel Hällblad).

Tredje perioden: 7–0 (44.42) Janis Weber (Nils Brink, Anton Skarin), 8–0 (48.33) Måns Eriksson (Joel Hällblad, Isak Bergetoft), 9–0 (59.20) Felix Jansson (Theo Thylander, Anton Skarin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall U20: 5-0-0

Kalix: 2-1-2

Nästa match:

Sundsvall U20: Östersunds IK, hemma, 21 januari 19.30

Kalix: Bodens HF, borta, 21 januari 19.30