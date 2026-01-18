Målfest när Strömsbro krossade Kils AIK J18 i Sannerudshallen

Strömsbro-seger med 13–2 mot Kils AIK J18

Strömsbros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oscar Wennberg gjorde fyra mål för Strömsbro

Strömsbro hade inga problem med Kils AIK J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr och vann borta med utklassningssiffrorna 13–2 (5–1, 2–0, 6–1).

Strömsbros Oscar Wennberg var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Därmed har Strömsbro vunnit fyra matcher i rad i U18 regional väst fortsättning vår herr.

Ludvig Eklund blev matchvinnare

Strömsbro spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–1.

Efter 3.59 i andra perioden nätade Albin Augustsson på pass av Oscar Wennberg och Ludvig Eklund och gjorde 1–6. Oscar Wennberg gjorde dessutom 1–7 efter 9.03 framspelad av Mille Thunman.

Strömsbro hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.44 genom Oscar Wennberg och gick upp till 1–12 innan Kils AIK J18 svarade.

Till slut blev det 2–13 till Strömsbro.

Den 22 februari möts lagen återigen, då i Testebo Arena.

I nästa match, torsdag 22 januari möter Kils AIK J18 BIK Karlskoga borta i Nobelhallen 19.00 medan Strömsbro spelar hemma mot VIK Hockey U18 19.40.

Kils AIK J18–Strömsbro 2–13 (1–5, 0–2, 1–6)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Sannerudshallen

Första perioden: 1–0 (3.37) Filip Adolfsson (Lucas Arwengrim), 1–1 (5.10) Mille Thunman (Albin Augustsson, Ludvig Eklund), 1–2 (6.54) Mille Thunman (Melvin Gustafsson, William Aflarenko), 1–3 (10.14) Ludvig Eklund (William Ederborg), 1–4 (11.29) Rasmus Hörnqvist Karl (Noah Lahtinen, Theodor Westland), 1–5 (17.50) Mille Thunman (Oscar Wennberg).

Andra perioden: 1–6 (23.59) Albin Augustsson (Oscar Wennberg, Ludvig Eklund), 1–7 (29.03) Oscar Wennberg (Mille Thunman).

Tredje perioden: 1–8 (40.44) Oscar Wennberg (Mille Thunman, Ludvig Eklund), 1–9 (42.36) Melvin Gustafsson (William Aflarenko), 1–10 (45.41) Oscar Wennberg (William Ederborg), 1–11 (47.59) Theodor Westland (Ludvig Eklund), 1–12 (50.47) Oscar Wennberg (Ludvig Eklund), 2–12 (52.46) Lucas Arwengrim (Viggo Persson), 2–13 (53.53) Albin Augustsson (Mille Thunman, Ludvig Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 1-0-4

Strömsbro: 4-0-1

Nästa match:

Kils AIK J18: BIK Karlskoga, borta, 22 januari 19.00

Strömsbro: VIK Västerås HK, hemma, 22 januari 19.40