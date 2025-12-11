Målfest när Strömsbro 2 krossade Huge/Skutskär på hemmaplan

Strömsbro 2 vann med 14–3 mot Huge/Skutskär

Strömsbro 2:s femte seger på de senaste sex matcherna

Arvid Boëthius matchvinnare för Strömsbro 2

Strömsbro 2 hade inga problem hemma mot Huge/Skutskär i U18 Div 1 västra A herr och vann med utklassningssiffrorna 14–3 (3–1, 7–1, 4–1). Strömsbro 2 fick därmed revansch från senaste mötet, som Huge/Skutskär vann med 4–2.

Segern var Strömsbro 2:s femte på de senaste sex matcherna.

Strömsbro 2–Huge/Skutskär – mål för mål

I första perioden var det Strömsbro 2 som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med hela 7–1 och ställningen efter två perioder var 10–2.

Huge/Skutskär reducerade dock till 10–3 genom William Bogebrant tidigt i tredje perioden av perioden.

På bara 4.50 gjorde Strömsbro 2 fyra raka mål när laget gick från 10–3 till 14–3. Strömsbro 2 tog därmed en klar seger.

Rasmus Hörnqvist Karl gjorde två mål för Strömsbro 2 och spelade dessutom fram till fyra mål, Alve Bergfeldt stod för ett mål och fyra assists, William Aflarenko gjorde två mål och två målgivande passningar, Oscar Aflarenko gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Arvid Boëthius gjorde ett mål och två målgivande passningar och Mille Thunman gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 december. Då möter Strömsbro 2 Bollnäs/Alfta U18 i Bollnäs Ishall 16.00. Huge/Skutskär tar sig an Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hemma 13.00.

Strömsbro 2–Huge/Skutskär 14–3 (3–1, 7–1, 4–1)

U18 Div 1 västra A herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (10.21) Wille Winberg, 1–1 (16.20) Mille Thunman (William Aflarenko, Theo Bäckius), 2–1 (17.48) Ture Ageflod (Arvid Boëthius), 3–1 (19.32) Troy Nordli (Arvid Boëthius, Ebbe Källström).

Andra perioden: 3–2 (23.08) Vincent Karnatz (Wille Winberg), 4–2 (24.13) Arvid Boëthius, 5–2 (28.21) Oscar Aflarenko (Rasmus Hörnqvist Karl, Alve Bergfeldt), 6–2 (28.56) Rasmus Hörnqvist Karl (Alve Bergfeldt, Malte Lindholm), 7–2 (33.37) Theo Bäckius (Melvin Waern Eriksson, William Ederborg), 8–2 (33.59) Rasmus Hörnqvist Karl (Hjalmar Smedberg, Malte Lindholm), 9–2 (37.50) Troy Nordli (Mille Thunman, Oscar Aflarenko), 10–2 (39.20) William Aflarenko (Alve Bergfeldt, Rasmus Hörnqvist Karl).

Tredje perioden: 10–3 (43.43) William Bogebrant, 11–3 (45.24) Oscar Aflarenko (Ebbe Källström, Nilas Rangrost), 12–3 (46.46) William Aflarenko (Rasmus Hörnqvist Karl, Alve Bergfeldt), 13–3 (50.00) William Ederborg (Mille Thunman), 14–3 (50.14) Alve Bergfeldt (William Aflarenko, Rasmus Hörnqvist Karl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro 2: 4-0-1

Huge/Skutskär: 2-0-3

Nästa match:

Strömsbro 2: Bollnäs IS/Alfta GIF, borta, 14 december 16.00

Huge/Skutskär: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 14 december 13.00