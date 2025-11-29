Målfest när Skutskär J20 krossade Västerås Pickels HC i Team Sportia Arena

Skutskär J20 vann med 9–2 mot Västerås Pickels HC

Benjamin Rackner matchvinnare för Skutskär J20

Åttonde förlusten i följd för Västerås Pickels HC

Skutskär J20 hade inga problem med Västerås Pickels HC i U20 division 1 västra A herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 9–2 (2–0, 2–2, 5–0).

Resultatet innebär att Västerås Pickels HC nu har åtta förluster i rad.

Skutskär J20–Västerås Pickels HC – mål för mål

Marcus Friberg Carlsson gav Skutskär J20 ledningen efter 15.12 assisterad av Rasmus Engman och Daniel Kårström.

Laget gjorde också 2–0 efter 17.36 genom Adam Ollila framspelad av Oskar Yng och Linus Engman.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Skutskär J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Benjamin Rackner, Rasmus Engman, Jordan Amnebrink, Alwin Eriksson och Daniel Kårström.

Skutskär J20:s Benjamin Rackner stod för två mål och två assists, Linus Engman hade fyra assists, Rasmus Engman gjorde två mål och ett målgivande pass och Marcus Friberg Carlsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts på nytt i Råby Ishall den 21 februari.

Skutskär J20 tar sig an Lindlöven i nästa match borta lördag 6 december 13.00. Västerås Pickels HC möter Lindlöven hemma lördag 13 december 14.00.

Skutskär J20–Västerås Pickels HC 9–2 (2–0, 2–2, 5–0)

U20 division 1 västra A herr, Team Sportia Arena

Första perioden: 1–0 (15.12) Marcus Friberg Carlsson (Rasmus Engman, Daniel Kårström), 2–0 (17.36) Adam Ollila (Oskar Yng, Linus Engman).

Andra perioden: 2–1 (25.10) Max Björnström, 2–2 (29.29) Max Björnström, 3–2 (35.37) Benjamin Rackner (Linus Engman, Liam Lenkey), 4–2 (38.11) Rasmus Engman (Adam Ollila, Oskar Yng).

Tredje perioden: 5–2 (44.06) Benjamin Rackner, 6–2 (44.31) Daniel Kårström (Marcus Friberg Carlsson, Moltas Bohlin), 7–2 (51.42) Rasmus Engman (Linus Engman, Benjamin Rackner), 8–2 (53.23) Jordan Amnebrink (Marcus Friberg Carlsson, William Bogebrant), 9–2 (58.08) Alwin Eriksson (Benjamin Rackner, Linus Engman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skutskär J20: 3-0-2

Västerås Pickels HC: 0-0-5

Nästa match:

Skutskär J20: Lindlövens IF, borta, 6 december

Västerås Pickels HC: Lindlövens IF, hemma, 13 december