Målfest när Örebro HUF 1 krossade Köping IF 2 på bortaplan

Örebro HUF 1 vann med 16–2 mot Köping IF 2

Ludwig Svärd matchvinnare för Örebro HUF 1

15:e raka förlusten för Köping IF 2

Örebro HUF 1 hade inga problem borta mot Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr och vann med utklassningssiffrorna 16–2 (4–1, 6–0, 6–1).

Kumla Hockey J18 nästa för Örebro HUF 1

Örebro HUF 1 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.58 genom Sac Granqvist och gick upp till 0–2. Köping IF 2 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Örebro HUF 1 dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Även i andra perioden var det Örebro HUF 1 som var vassast och gick från 1–4 till 1–10 genom två mål av Sac Granqvist, två mål av Edwin Lööw, ett mål av Henrik Persson och ett mål av Ludwig Svärd.

Örebro HUF 1 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.42 genom Arvid Nilsson och gick upp till 1–15 innan Köping IF 2 svarade.

2–16 blev det till slut för Örebro HUF 1.

Sac Granqvist och Edwin Lööw gjorde tre mål och fyra assist var för Örebro HUF 1.

Det här betyder att Köping IF 2 ligger kvar på nionde och sista plats i tabellen och Örebro HUF 1 på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Örebro HUF:1 med 8–1.

Köping IF 2–Örebro HUF 1 2–16 (1–4, 0–6, 1–6)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (2.58) Sac Granqvist (Felix Reuterhäll), 0–2 (5.13) Johan Carper Rask (Edwin Lööw, Sac Granqvist), 1–2 (7.00) Neo Fredriksson (Alex Tranefors, Riwer Forsman Hasselgren), 1–3 (13.12) Ludwig Svärd (Arvid Nilsson, Alvin Sjöberg), 1–4 (14.32) Edwin Lööw (Sac Granqvist, Ebbe Folkesson).

Andra perioden: 1–5 (20.33) Sac Granqvist (Edwin Lööw), 1–6 (25.24) Henrik Persson (Johan Carper Rask, Sac Granqvist), 1–7 (29.15) Sac Granqvist (Edwin Lööw), 1–8 (31.06) Ludwig Svärd (Alvin Sjöberg, Ebbe Folkesson), 1–9 (36.10) Edwin Lööw (Johan Carper Rask), 1–10 (38.59) Edwin Lööw (Sac Granqvist).

Tredje perioden: 1–11 (42.42) Arvid Nilsson (Ebbe Folkesson), 1–12 (50.54) Johan Carper Rask (Leo Eckerwall, Edwin Lööw), 1–13 (52.34) Willy Toresson (Kelton Adolfsson, Arvid Nilsson), 1–14 (55.36) Alvin Sjöberg (Henrik Persson, Leo Eckerwall), 1–15 (57.27) Leo Eckerwall (Ludwig Svärd, Alvin Sjöberg), 2–15 (57.49) Justin Åhlander (Jesper Kalijärvi, Alexander Dreifaldt), 2–16 (59.14) Johan Carper Rask (Leo Eckerwall, Ludwig Svärd).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 2: 0-0-5

Örebro HUF 1: 3-0-2

Nästa match:

Örebro HUF 1: Kumla Hockey, hemma, 14 december 13.00