Målfest när Ö-vik Hockey J20 krossade Clemensnäs i Kopparhallen

Ö-vik Hockey J20 vann med 9–1 mot Clemensnäs

Nils Byström matchvinnare för Ö-vik Hockey J20

Clemensnäs nu femte, Ö-vik Hockey J20 på fjärde plats

Ö-vik Hockey J20 hade inga problem med Clemensnäs i U20 region norr topp 8 herr och vann borta med utklassningssiffrorna 9–1 (3–0, 3–1, 3–0).

Umeå Hockeyklubb nästa för Ö-vik Hockey J20

Ö-vik Hockey J20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Ö-vik Hockey J20 ökade ledningen till 0–4 genom Johannes Andersson efter 4.54 i andra perioden.

Clemensnäs reducerade dock till 1–4 genom Gustav Oja efter 8.44 av perioden.

Ö-vik Hockey J20 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–4 till 1–6, målen av Rasmus Sjöqvist och Peter Granström.

Ö-vik Hockey J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Emil Eklund, Alvin Kavenstrand och Sigge Forslund.

Rasmus Sjöqvist och Alvin Kavenstrand gjorde ett mål och två assist var för Ö-vik Hockey J20.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Ö-vik Hockey J20 är på fjärde plats. Noteras kan att Clemensnäs sedan den 20 december har tappat fyra placeringar i tabellen.

Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Skyttishallen.

I nästa omgång har Clemensnäs Sunderby hemma i Kopparhallen, onsdag 21 januari 19.15. Ö-vik Hockey J20 spelar hemma mot Umeå Hockeyklubb fredag 23 januari 20.00.

Clemensnäs–Ö-vik Hockey J20 1–9 (0–3, 1–3, 0–3)

U20 region norr topp 8 herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (9.38) Peter Granström (Kalle Branthsson, Alvin Kavenstrand), 0–2 (11.25) Nils Byström (Johannes Andersson, Viktor Larsson), 0–3 (19.50) Sigge Forslund (Rasmus Sjöqvist, Alvin Kavenstrand).

Andra perioden: 0–4 (24.54) Johannes Andersson, 1–4 (28.44) Gustav Oja (Liam Hedman, Elmer Grenholm), 1–5 (35.52) Rasmus Sjöqvist, 1–6 (37.41) Peter Granström (Olle Andersson, Kalle Branthsson).

Tredje perioden: 1–7 (47.31) Emil Eklund (Viktor Larsson, Johannes Andersson), 1–8 (55.59) Sigge Forslund (Rasmus Sjöqvist, Olle Andersson), 1–9 (57.06) Alvin Kavenstrand (Carl Lindmark Porter, Anton Ögren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 2-0-3

Ö-vik Hockey J20: 2-1-2

Nästa match:

Clemensnäs: Sunderby SK, hemma, 21 januari 19.15

Ö-vik Hockey J20: Umeå Hockeyklubb, hemma, 23 januari 20.00