Målfest när Nacka krossade Vallentuna på hemmaplan

Nacka segrade – 13–1 mot Vallentuna

Arvid Broman gjorde tre mål för Nacka

Peter Sivoho matchvinnare för Nacka

Nacka hade inga problem hemma mot Vallentuna i U20 region öst herr, och vann med utklassningssiffrorna 13–1 (3–0, 4–1, 6–0).

I och med detta har Vallentuna fyra förluster i rad.

Arvid Broman gjorde tre mål för Nacka

Nacka var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Nacka hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–0 efter 1.44 genom Arvid Broman, och gick upp till 6–0 innan Vallentuna svarade.

I periodpausen hade Nacka ledningen med 7–1. Nacka fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–1. Målen i sista perioden gjordes av Fabian Alm, Carl Bauman, Emil Eneqvist, Rasmus Höök, Edwin Malmgren och Wille Lönn Hernborg.

Nackas Arvid Broman stod för tre mål och två assists, Peter Sivoho gjorde ett mål och fyra målgivande passningar, Sam Lindhagen Mellbin hade fyra assists och Albin Eriksson hade tre assists.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Nacka med 9–3.

Lagen möts igen 3 november i Vallentuna Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Nacka Flemingsberg i Visättra Ishall 17.10. Vallentuna tar sig an IK Göta hemma 17.40.

Nacka–Vallentuna 13–1 (3–0, 4–1, 6–0)

U20 region öst herr, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (5.21) Fabian Alm (Arvid Broman, Storm Aho-Schjölin), 2–0 (10.11) Peter Sivoho (Arvid Broman), 3–0 (13.45) Emil Eneqvist (Zion Keuter, Rasmus Höök).

Andra perioden: 4–0 (21.44) Arvid Broman (Peter Sivoho, Sam Lindhagen Mellbin), 5–0 (26.25) Arvid Broman, 6–0 (36.18) Arvid Broman (Peter Sivoho, Albin Eriksson), 6–1 (37.41) Elis Hamberg (Matej Medricky), 7–1 (39.20) Erik Ekmark (Peter Sivoho, Sam Lindhagen Mellbin).

Tredje perioden: 8–1 (46.37) Wille Lönn Hernborg (Edwin Malmgren, Albin Eriksson), 9–1 (50.22) Emil Eneqvist (Albin Eriksson, Zion Keuter), 10–1 (51.38) Fabian Alm (Erik Ekmark), 11–1 (54.58) Rasmus Höök (Storm Aho-Schjölin, Peter Sivoho), 12–1 (56.38) Edwin Malmgren (Sam Lindhagen Mellbin), 13–1 (58.11) Carl Bauman (Sam Lindhagen Mellbin).

Nästa match:

Nacka: Flemingsbergs IK, borta, 4 oktober

Vallentuna: IK Göta, hemma, 4 oktober