Målfest när Lindlöven J18 krossade IFK Arboga J18 i Lindehov

Lindlöven J18-seger med 8–2 mot IFK Arboga J18

Alvin Carlberg avgjorde för Lindlöven J18

Femte förlusten i följd för IFK Arboga J18

Lindlöven J18 hade inga problem med IFK Arboga J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–2 (3–1, 3–0, 2–1).

Strömsbro nästa för Lindlöven J18

Lindlöven J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.12 i mitten av perioden.

IFK Arboga J18 reducerade dock till 3–1 genom Lukas Granell med 3.60 kvar att spela.

Även i andra perioden var Lindlöven J18 starkast och gick från 3–1 till 6–1 genom mål av Lucas Sjöö, Loke Österlund och Lorenzo Karlefäldt.

IFK Arboga J18 reducerade till 6–2 redan efter efter 3.31 i tredje perioden genom Ruben Lundblad med assist av Lukas Granell och Casper Rydin. Men mer än så orkade IFK Arboga J18 inte med. 4.05 in i tredje perioden nätade Lindlöven J18:s Lorenzo Karlefäldt på nytt framspelad av Sixten Manfredsson och Wilmer Ericsson och ökade ledningen. Målet var Lorenzo Karlefäldts femte i U18 regional väst fortsättning vår herr.

Efter 7.46 slog Sixten Manfredsson till återigen på pass av Loke Österlund och ökade ledningen för Lindlöven J18. Det fastställde slutresultatet till 8–2.

Lindlöven J18:s Loke Österlund stod för ett mål och tre assists, Sixten Manfredsson gjorde två mål och ett målgivande pass, Lorenzo Karlefäldt gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Kim Svantesson hade tre assists.

Lagen spelar mot varandra igen den 26 februari i Gyllene Balken Arena.

Söndag 25 januari möter Lindlöven J18 Strömsbro hemma 16.00 och IFK Arboga J18 möter VIK Hockey U18 hemma 15.10.

Lindlöven J18–IFK Arboga J18 8–2 (3–1, 3–0, 2–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (7.18) Liam Ejdre (Kim Svantesson, Alvin Carlberg), 2–0 (12.17) Sixten Manfredsson (Loke Österlund, Melvin Lotzner), 3–0 (15.30) Alvin Carlberg (Milo Hjortsberg, Kim Svantesson), 3–1 (17.00) Lukas Granell (Vilmer Sandström, Casper Rydin).

Andra perioden: 4–1 (27.23) Lucas Sjöö (Lorenzo Karlefäldt), 5–1 (28.12) Loke Österlund (Kim Svantesson, Melvin Lotzner), 6–1 (34.40) Lorenzo Karlefäldt (Loke Österlund).

Tredje perioden: 6–2 (43.31) Ruben Lundblad (Lukas Granell, Casper Rydin), 7–2 (44.05) Lorenzo Karlefäldt (Sixten Manfredsson, Wilmer Ericsson), 8–2 (47.46) Sixten Manfredsson (Loke Österlund).

Nästa match:

Lindlöven J18: Strömsbro IF, hemma, 25 januari 16.00

IFK Arboga J18: VIK Västerås HK, hemma, 25 januari 15.10