Målfest när Kalmar krossade Lenhovda på bortaplan

Kalmar vann med 20–2 mot Lenhovda

Kalmars åttonde seger på de senaste tio matcherna

Sebastian Erkenbölling med fem mål för Kalmar

Kalmar hade inga problem borta mot Lenhovda i U20 division 1 D syd herr och vann med utklassningssiffrorna 20–2 (9–0, 7–1, 4–1).

Kalmars Sebastian Erkenbölling var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

Segern var Kalmars åttonde på de senaste tio matcherna.

Walter Nilsson gjorde matchvinnande målet

I första perioden var det Kalmar som var starkast. Laget vann perioden klart med 9–0.

Kalmar tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–10 efter 0.09 genom William Johansson och gick upp till 0–15 innan Lenhovda svarade.

I periodpausen hade Kalmar ledningen med 1–16. Kalmar tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.27 genom Henri Thüberg och gick upp till 1–19 innan Lenhovda svarade.

2–20 blev det till slut för Kalmar.

Det här betyder att Lenhovda ligger kvar på nionde och sista plats i tabellen och Kalmar på första plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalmar HC med 15–1.

I nästa omgång har Lenhovda Gislaved hemma i Elitfönster Arena, torsdag 13 november 19.30. Kalmar spelar borta mot Tingsryds AIF J20 lördag 15 november 16.20.

Lenhovda–Kalmar 2–20 (0–9, 1–7, 1–4)

U20 division 1 D syd herr, Elitfönster Arena

Första perioden: 0–1 (0.42) Lucas Erlandsson (William Johansson, Lauris Strazdins), 0–2 (3.55) Mellwin Göthberg (Michal Kanca, Lauris Strazdins), 0–3 (5.06) Walter Nilsson (Lauris Strazdins), 0–4 (6.46) Henri Thüberg (Gustav Dunegård, Jacob Wittenström), 0–5 (11.24) Walter Nilsson (Hugo Tyrebrant), 0–6 (14.36) Sebastian Erkenbölling (Hugo Tyrebrant, Herman Johansson), 0–7 (14.57) Sebastian Erkenbölling (Hugo Tyrebrant, Herman Johansson), 0–8 (15.16) Sebastian Erkenbölling (Markus Hatlem), 0–9 (18.01) Lucas Erlandsson (Filip Larsson, Joel Lundberg).

Andra perioden: 0–10 (20.09) William Johansson (Lucas Erlandsson, Lauris Strazdins), 0–11 (21.05) Henri Thüberg (Jacob Wittenström), 0–12 (21.19) Jacob Wittenström, 0–13 (26.38) Oliver Åstmark (Sebastian Erkenbölling, Aziz Usmanov), 0–14 (30.23) Henri Thüberg (Lauris Strazdins), 0–15 (32.18) Sebastian Erkenbölling (Oliver Åstmark, Filip Larsson), 1–15 (37.08) Mack Olivier (Hugo Edberg, Arvid Linnebjörke), 1–16 (37.44) Aziz Usmanov (Sebastian Erkenbölling, Markus Hatlem).

Tredje perioden: 1–17 (41.27) Henri Thüberg (Jacob Wittenström), 1–18 (44.37) Walter Nilsson (Lucas Erlandsson, Joel Lundberg), 1–19 (52.46) Oliver Åstmark (Aziz Usmanov), 2–19 (53.29) Theo Widehall (Mack Olivier), 2–20 (56.44) Sebastian Erkenbölling (Oliver Åstmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lenhovda: 0-0-5

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Lenhovda: Gislaveds SK, hemma, 13 november

Kalmar: Tingsryds AIF Utv., borta, 15 november