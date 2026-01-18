Målfest när Järfälla HC krossade FOC Farsta IF på hemmaplan

Seger för Järfälla HC med 6–0 mot FOC Farsta IF

Elias Svensson med två mål för Järfälla HC

Hugo Mattsson avgjorde för Järfälla HC

Järfälla HC hade inga problem hemma mot FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie och vann med 6–0 (1–0, 4–0, 1–0).

Det var första segern för Järfälla HC, efter 5–6 mot Spånga i premiären.

Elias Svensson med två mål för Järfälla HC

Hugo Mattsson gav Järfälla HC ledningen efter 18 minuter framspelad av Sebastian Öberg och Albin Flordal.

Även i andra perioden var Järfälla HC starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom två mål av Elias Svensson, ett mål av Colin Nordén och ett mål av Liam Wallin.

Hugo Karlsson gjorde också 6–0 efter förarbete av Colin Nordén och Liam Wallin efter 13.22 i tredje perioden.

Järfälla HC:s Colin Nordén stod för ett mål och tre assists.

Lagen möts på nytt i Farsta Ishall den 6 februari.

I nästa omgång har Järfälla HC IFK Tumba IK 2 borta i Ishuset, tisdag 20 januari 19.30. FOC Farsta IF spelar borta mot IFK Österåker Hockey fredag 23 januari 19.00.

Järfälla HC–FOC Farsta IF 6–0 (1–0, 4–0, 1–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Kallhälls Ishall

Första perioden: 1–0 (18.20) Hugo Mattsson (Sebastian Öberg, Albin Flordal).

Andra perioden: 2–0 (23.55) Liam Wallin (Colin Nordén), 3–0 (36.27) Colin Nordén (Elliot Rudslätt Debou, Charlie Carmefeldt Schill), 4–0 (37.27) Elias Svensson (Oscar Mattsson, Owe Birgersson), 5–0 (39.24) Elias Svensson (Colin Nordén).

Tredje perioden: 6–0 (53.22) Hugo Karlsson (Colin Nordén, Liam Wallin).

Nästa match:

Järfälla HC: IFK Tumba IK 2, borta, 20 januari 19.30

FOC Farsta IF: IFK Österåker Hockey, borta, 23 januari 19.00