Målfest när IK Göta krossade Haninge Anchors HC U18 på hemmaplan

IK Göta-seger med 7–1 mot Haninge Anchors HC U18

Tredje raka segern för IK Göta

IK Göta nu andra, Haninge Anchors HC U18 på tionde plats

IK Göta hade inga problem hemma mot Haninge Anchors HC U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie och vann med utklassningssiffrorna 7–1.

IK Göta–Haninge Anchors HC U18 – mål för mål

IK Göta har tre segrar och två förluster och 19–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

IK Göta har nu nio poäng efter fem spelade matcher medan Haninge Anchors HC U18 är utan poäng efter fyra matcher.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Torvalla Ishall.

I nästa omgång har IK Göta Boo hemma i HCL Tech Arena, söndag 25 januari 17.30. Haninge Anchors HC U18 spelar hemma mot Järna onsdag 21 januari 19.30.