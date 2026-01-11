Målfest när Hudiksvall krossade Surahammar i Holmen Center

Hudiksvall vann med 8–2 mot Surahammar

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Elias Degnell med två mål för Hudiksvall

Hudiksvall hade inga problem med Surahammar i hockeyettan norra och vann hemma med utklassningssiffrorna 8–2 (1–1, 2–0, 5–1).

I och med detta har Hudiksvall hela 17 raka segrar i hockeyettan norra.

Elias Degnell tvåmålsskytt för Hudiksvall

Henrik Olsén gjorde 1–0 till Hudiksvall efter 12.08 på pass av Carl Wassenius och Viggo Nordström. Surahammar kvitterade genom Wille Ekman-Cederborg på passning från Samuel Näslund och Leo Landor efter 14.35.

Efter 13.51 i andra perioden slog Maximilian Kilpinen till på pass av Viggo Nordström och Anton Schagerberg och gav Hudiksvall ledningen. Elias Degnell gjorde dessutom 3–1 efter 18.41 framspelad av Jacob Svensson och Lucas Thorstensson.

Hudiksvall var vassast i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 8–2.

Hudiksvalls Maximilian Kilpinen stod för ett mål och tre assists, Elias Degnell gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Linus Lindblom hade tre assists.

Hudiksvall imponerar med fem segrar och 27–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Surahammar har två vinster och tre förluster och 10–21 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Hudiksvall i serieledning och Surahammar på nionde plats.

Nästa motstånd för Hudiksvall är Sundsvall. Surahammar tar sig an Wings Arlanda hemma. Båda matcherna spelas onsdag 14 januari 19.00.

Hudiksvall–Surahammar 8–2 (1–1, 2–0, 5–1)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (12.08) Henrik Olsén (Carl Wassenius, Viggo Nordström), 1–1 (14.35) Wille Ekman-Cederborg (Samuel Näslund, Leo Landor).

Andra perioden: 2–1 (33.51) Maximilian Kilpinen (Viggo Nordström, Anton Schagerberg), 3–1 (38.41) Elias Degnell (Jacob Svensson, Lucas Thorstensson).

Tredje perioden: 4–1 (43.24) Loa Milfors (Elias Degnell, Jacob Svensson), 4–2 (49.55) Roman Semjonov (Linus Rydell, Wille Ekman-Cederborg), 5–2 (52.15) Elias Degnell (Rasmus Kahilainen, Linus Lindblom), 6–2 (54.30) Rasmus Kahilainen (Maximilian Kilpinen, Linus Lindblom), 7–2 (56.27) Alex Brännstam (Maximilian Kilpinen, Linus Lindblom), 8–2 (58.16) Anton Schagerberg (Maximilian Kilpinen, Axel Levander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Surahammar: 2-0-3

Nästa match:

Hudiksvall: IF Sundsvall Hockey, hemma, 14 januari 19.00

Surahammar: Wings HC Arlanda, hemma, 14 januari 19.00