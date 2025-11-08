Målfest när Hudiksvall krossade Kiruna på hemmaplan

Hudiksvall-seger med 7–1 mot Kiruna

Hudiksvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sebastian Walfridsson avgjorde för Hudiksvall

Hudiksvall hade inga problem hemma mot Kiruna i hockeyettan norra och vann med utklassningssiffrorna 7–1 (2–0, 1–0, 4–1).

Segern var Hudiksvalls fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Kalix nästa för Hudiksvall

Hudiksvall tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fem minuter. Efter 1.12 i andra perioden slog Henrik Olsén till framspelad av Arvid Sundin och Anton Schagerberg och gjorde 3–0. Hudiksvall vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 7–1.

Henrik Olsén och Linus Lindblom gjorde ett mål och två assist var för Hudiksvall.

Kiruna ligger på tolfte plats i tabellen efter matchen medan Hudiksvall är på andra plats.

Hudiksvall möter Kalix i nästa match hemma söndag 9 november 16.00. Kiruna möter samma dag Sundsvall borta.

Hudiksvall–Kiruna 7–1 (2–0, 1–0, 4–1)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (11.53) Jesper Wiberg (Lucas Thorstensson, Linus Lindblom), 2–0 (16.31) Sebastian Walfridsson (Henrik Olsén, Rasmus Kahilainen).

Andra perioden: 3–0 (21.12) Henrik Olsén (Arvid Sundin, Anton Schagerberg).

Tredje perioden: 4–0 (44.04) Arvid Sundin (Henrik Olsén, Loke Södergren), 5–0 (46.49) Loa Milfors, 6–0 (47.54) Linus Lindblom (Anton Schagerberg, Axel Olsson), 7–0 (48.21) Maximilian Kilpinen (Emil Stadin, Linus Lindblom), 7–1 (54.00) Hampus Hagström (Matej Galbavy, Olle Söderlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 4-1-0

Kiruna: 3-0-2

Nästa match:

Hudiksvall: Kalix HC, hemma, 9 november

Kiruna: IF Sundsvall Hockey, borta, 9 november