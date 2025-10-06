Målfest när Huddinge krossade Vallentuna i Björkängshallen

Huddinge vann med 15–2 mot Vallentuna

Huddinges fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elias Callin avgjorde för Huddinge

Huddinge hade inga problem med Vallentuna i U20 region öst herr och vann hemma med utklassningssiffrorna 15–2 (7–0, 6–1, 2–1).

Segern var Huddinges fjärde på de senaste fem matcherna.

Nacka nästa för Huddinge

I första perioden var det Huddinge som var starkast. Laget vann perioden klart med 7–0.

Huddinge tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 8–0 efter 2.05 genom Camilo Lovell och gick upp till 10–0 innan Vallentuna svarade.

Innan perioden var över hade Huddinge ryckt åt sig ledningen med 13–1. Huddinge vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 15–2.

Huddinges Elliott Boström hade fem assists, Erik Söderman gjorde två mål och två målgivande passningar, Alexander Lenngren stod för ett mål och tre assists, Theodor Engman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Alve Lundström gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Daniel Lazienkiewicz gjorde två mål och ett målgivande pass och Elias Callin gjorde två mål och ett målgivande pass.

För Huddinge gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Vallentuna är på nionde plats.

Den 10 november tar lagen sig an varandra igen, då i Vallentuna Ishall.

I nästa match möter Huddinge Nacka hemma på lördag 11 oktober 16.00. Vallentuna möter Enköping fredag 10 oktober 19.40 borta.

Huddinge–Vallentuna 15–2 (7–0, 6–1, 2–1)

U20 region öst herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (1.32) Alve Lundström (Sebastian Wiman, Camilo Lovell), 2–0 (4.42) Erik Söderman (Theodor Engman), 3–0 (5.28) Elias Callin (Theodor Engman), 4–0 (9.26) Daniel Lazienkiewicz (Vilgot Wickberg, Olle Nyström), 5–0 (10.08) Kean Tollet (Alexander Lenngren, Leon Katende), 6–0 (13.28) Kean Tollet (Alexander Lenngren), 7–0 (14.54) Albin Andersson (Leo Kjellberg, Erik Söderman).

Andra perioden: 8–0 (22.05) Camilo Lovell (William Smedborn, Elias Fredriksson), 9–0 (23.58) Theodor Engman (Alexander Lenngren, Alve Lundström), 10–0 (28.33) Daniel Lazienkiewicz (Sebastian Wiman, Alve Lundström), 10–1 (30.40) Gustavs Licis-Licitis (Charlie Bergqvist, Elton Cegrell), 11–1 (37.24) Leon Katende (Elliott Boström, Erik Söderman), 12–1 (39.25) Elias Callin (Vilgot Wickberg, Elliott Boström), 13–1 (39.36) Olle Nyström (Daniel Lazienkiewicz, Elliott Boström).

Tredje perioden: 14–1 (41.58) Alexander Lenngren (Noah Herndal, Elliott Boström), 15–1 (49.59) Erik Söderman (Elliott Boström, Elias Callin), 15–2 (53.49) Charlie Bergqvist (Elton Cegrell, Anton Nygren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 4-0-1

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Huddinge: Nacka HK, hemma, 11 oktober

Vallentuna: Enköpings SK HK, borta, 10 oktober